Industria automotriz mexicana, el efecto Trump

En los últimos días, dos noticias negativas en la industria automotriz, cayeron como bomba en México.

Ambas notas, dejan ver que los aranceles que ha impuesto el presidente de Estados Unidos a la industria automotriz de México, están golpeando en su línea de flotación.

La reorientación de parte de la producción y el destino de una cuantiosa inversión hacia EU, de la empresa japonesa Toyota, que podía haber llegado a México; y un notable freno en las exportaciones y producción automotriz, son consecuencia directa de la presión de EU a México.

Las dos noticias, se registran justo cuando el gobierno de México logró la prórroga por 10 años con revisiones anuales del T-MEC, pero no ha podido eliminar los aranceles unilaterales a la industria automotriz y al acero y aluminio.

Del optimismo a la realidad

El optimismo y la confianza con la que recibió la resolución del gobierno de EU de acortar el horizonte de prórroga del acuerdo, contrasta con los datos que muestran el efecto de la política arancelaria trumpiana.

Es cierto que México tiene un trato arancelario preferencial por parte de EU; sin embargo, al menos estos dos importantes y estratégicos sectores industriales, están resintiendo los estragos por los aranceles estadounidenses.

En el contexto, hay que destacarlo, las exportaciones mexicanas totales a EU, marcan un récord histórico, en el mes de mayo, con un valor de 54 mil 180 millones de dólares.

En el periodo de los últimos 12 meses, de junio de 2025 a mayo de 2026, las exportaciones de México a EU alcanzaron los 558 mil millones de dólares, un incremento del 8%,con respecto al mismo periodo del periodo anterior.

Con tales cifras, México se consolida como el mayor socio comercial de EU, por encima de Canadá, China, Taiwán y Vietnam.

En el mismo ángulo positivo, según el Foreign Investment Report 2026 de la Unctad, México escaló en el ranking del 11° (2024) al 10° principal destino de Inversión Extranjera Directa en 2025, sumando 41 mil millones de dólares en IED.

Toyota, reestructura global

De las dos notas, la primera. Toyota México confirmó que trasladará parte de la producción de la camioneta Tacoma de su planta de Tijuana, Baja California, hacia Estados Unidos, como parte de un proceso de reestructuración de sus operaciones globales.

En paralelo, el corporativo Toyota anunció una inversión de 3 mil 600 millones de dólares en su planta de San Antonio, Texas, la cual contempla la incorporación de una segunda línea de montaje de vehículos.

Aunque la empresa asegura que se trata de una reestructuración de sus operaciones globales, lo cierto es que la mayoría de los análisis coinciden en que en realidad la decisión es consecuencia de la política arancelaria del presidente Donald Trump, quién está buscando atraer las inversiones hacia su territorio y lo estaría logrando.

La segunda. El poderoso motor de exportaciones de autos de México a EU, comienza a “cascabelear”.

En junio registró su mayor contracción en lo que va de este año 2026, con una caída de 9.20%, de acuerdo con cifras del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el sexto mes del año, México exportó 301 mil 9 vehículos ligeros, cifra que representó la mayor contracción desde diciembre de 2025, cuando las exportaciones retrocedieron 14.55%.

En el acumulado de enero a junio, las exportaciones sumaron 1 millón 689 mil 245 unidades, lo que implicó un crecimiento de 1.38% respecto al mismo periodo de 2025.

No obstante, ese avance permaneció por debajo del registrado en los primeros seis meses de 2023 (10.77%) y 2024 (10.21%).

Los datos del Inegi muestran que Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones mexicanas de vehículos ligeros en junio, al concentrar 75.9% del total. Le siguieron Canadá, con 12.75%; Alemania, con 2.8%; y Brasil, con 1.7%.

El equipo de análisis de Banco BASE señala que el choque arancelario derivado de la política proteccionista de Trump ha tenido un impacto diferenciado entre las armadoras, dependiendo del porcentaje de producción realizado en Estados Unidos que queda excluido del arancel de 25%.

Las exportaciones desde México de Mazda, Audi, BMW, Volkswagen, KIA, Nissan y Ford han registrado las mayores caídas.

Chrysler, General Motors y Toyota, cuyas exportaciones de vehículos a Estados Unidos cumplen con mayores niveles de contenido regional, han aumentado sus envíos al extranjero.

Además, la industria nacional automotriz, registra una desaceleración en su producción.

En junio se ensamblaron 354 mil 221 vehículos ligeros, lo que representó una disminución anual de 1.89%.

En el primer semestre de 2026, la producción de vehículos ligeros acumuló una disminución de 0.42% respecto al mismo periodo del año anterior, la primera baja para un periodo similar desde 2020, cuando la producción retrocedió 39.52%.

Es la coyuntura. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard y su equipo están pugnando por la eliminación o por lo menos la reducción de los aranceles unilaterales.

Los sectores industriales automotriz y del acero y aluminio, están urgiendo a que sean eliminados.

Hay quienes prefieren ver el escenario con catastrofismo, cuando los datos muestran elementos para el optimismo.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado su confianza en la estrategia de su equipo negociador. En el calendario se aproxima una nueva ronda de negociaciones. Veremos.