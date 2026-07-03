El Mitsubishi Mirage se niega a desaparecer y estrena un facelift más 

Mitsubishi ha encontrado mejores márgenes y oportunidades en las pick-up y otros vehículos pequeños en ciertas regiones. Por ello el icónico Mirage sigue en activo y recibe una tercera actualización que extenderá aún más su ciclo generacional.

Presentado en Tailandia, donde se llama Attrage, la marca le dio al Mitsubishi Mirage un cambio de imagen ligero pero notorio, tomando cierta inspiración del legendario Lancer Evolution X.

Diseño: así es el nuevo rostro del Mitsubishi Mirage

Mitsubishi Mirage

Ahora su parrilla se complementa con una fascia abultada en color negro, nuevas tomas de aire y una nueva posición para los faros de niebla, mientras que las unidades principales siguen siendo las mismas que estrenó en la actualización previa de 2019.

Sus costados siguen siendo iguales, al igual que la parte trasera y hasta el diseño de rines. Algo que llama la atención es que solo la variante sedán recibió esta actualización; el hatchback se mantiene sin cambios.

Interior y equipamiento, sin cambios

Mitsubishi Mirage

El interior del Mitsubishi Mirage facelift también queda intacto: pantalla central de 7" compatible con Apple CarPlay y Android Auto, cuadro de instrumentos análogo, asientos en tela con ajuste manual, aire acondicionado manual o automático de una zona y hasta cuatro bocinas para el sistema de audio.

En seguridad tampoco cambia, ni en la seguridad convencional ni en las pocas asistencias avanzadas que puede llevar en algunos mercados.

Motor y transmisión

Mitsubishi Mirage

Bajo el cofre, la historia es la misma: continúa con su pequeño motor atmosférico de 3 cilindros y 1.2 litros que genera 76 hp y 74 lb-pie de par. Su transmisión es una automática CVT que envía el poder al eje delantero.

¿Llegará el Mitsubishi Mirage actualizado a México?

Con este nuevo facelift, el Mitsubishi Mirage planea extender aún más su ya larga vida generacional, pues se estrenó en 2011 y, a 15 años de su llegada, la marca parece haberle dado un poco más de vida.

Por ahora no sabemos si esta misma generación llegará a México, pero hay grandes probabilidades: al mantener precios bajos, el Mitsubishi Mirage podría ser un vehículo de buenas ventas para presupuestos más limitados.