Más de 842,000 estudiantes reciben beca con Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: Mario Delgado

La entidad recibe en total 5 mil 700 millones de pesos para becarios de educación básica, media superior y superior, informó

Estas becas representan una herramienta fundamental para combatir la desigualdad, evitar la deserción escolar y generar condiciones de bienestar para niñas, niños y jóvenes, destacó

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, en el estado de Michoacán, se destinan 5 mil 700 millones de pesos mediante el Programa de Becas para el Bienestar impulsado por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para garantizar el derecho a la educación y la permanencia de 842 mil 287 estudiantes que asisten a 7 mil 75 escuelas públicas, atendidos por 23 mil 599 maestras y maestros desde primaria hasta nivel superior.

Destacó que en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia estas becas constituyen una herramienta fundamental para combatir la desigualdad, prevenir el abandono escolar y generar condiciones de bienestar para niñas, niños y jóvenes, como lo ha establecido la Presidenta de México.

Informal que en la entidad, la Beca Universal Rita Cetina para Educación Básica beneficia a 332 mil 842 estudiantes de 6 mil 429 centros escolares públicos, atendidos por 36 mil 649 docentes, con una inversión de 2 mil 700 millones de pesos.

Añadió que a esta estrategia se sumarán 305 mil 326 alumnas y alumnos de primaria, quienes recibirán por primera vez en agosto un pago único anual de la Beca Universal Rita Cetina para apoyar la adquisición de uniformes y útiles escolares, con una inversión de 763.3 millones de pesos.

Señaló que, la Beca Universal Benito Juárez para Educación Media Superior beneficia a 132 mil 108 jóvenes de 525 planteles públicos, atendidos por 10 mil 215 maestras y maestros, con una inversión de mil 300 millones de pesos.

Comento que con la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro se respalda a 16 mil 87 estudiantes de 121 planteles públicos de Educación Superior, atendidos por 7 mil 645 académicos, con una inversión de 466.5 millones de pesos. Además, la Beca Gertrudis Bocanegra de Apoyo para Transporte, iniciativa de la Presidenta de México en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, beneficia a 55 mil 924 alumnas y alumnos, con una inversión de 531.3 millones de pesos.

Delgado Carrillo, afirmó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) refrenda su compromiso con la transformación de Michoacán, al impulsar la educación como eje estratégico para consolidar comunidades más seguras, con mayores oportunidades y justicia para todas y todos.