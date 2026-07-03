Sofocante ola de calor golpea la costa este de Estados Unidos

Más de 150 millones de personas padecen este viernes temperaturas sofocantes en el este de Estados Unidos, en medio de la celebración del Mundial 2026 y del 250 aniversario de la independencia nacional.

Mientras el país celebra un día festivo previo a su Día Nacional, el 4 julio, las autoridades advierten sobre las temperaturas extremas que se esperan en varias ciudades importantes.

Se prevé que la sensación térmica alcance los 40 °C en Boston y Filadelfia, y los 45 °C en Nueva York y la capital, Washington D.C, en el noreste de Estados Unidos.

"Este nivel de calor puede ser mortal para quienes no cuenten con aire acondicionado adecuado y no se mantengan suficientemente hidratados", advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) del estado de Nueva York.

Esta "peligrosa ola de calor sin precedentes" afecta la mitad oriental de Estados Unidos desde mediados de semana y se espera que continúe hasta el sábado, día del 250 aniversario de la declaración de independencia del país.

En Brooklyn, Daniel Jefferson, de 39 años, trabaja descargando cajas de comida en el sótano de un restaurante.

"No habíamos experimentado algo así en Nueva York en mucho tiempo", declaró el repartidor, quejándose del calor "absolutamente insoportable" que le está "agotando".

4 de julio en peligro

En Washington D.C. peligra la realización de un gran concierto por la festividad del 4 de julio frente al Capitolio.

El viernes al mediodía una joven sufrió un golpe de calor mientras hacía cola para entrar a una feria organizada para la ocasión en la amplia explanada del Mall. "Ya es la trigésima persona" en ser atendida.

Las piscinas públicas están abarrotadas. "Hace un calor sofocante y no hay adónde ir", dijo a la AFP Anya Gellerman, de 26 años, mientras hacía cola en una piscina con una nevera portátil en la mano.

Los guardias nacionales desplegados por Donald Trump en la capital patrullan como pueden.

Refugiado a la sombra en un parque, Lee Hernández, un militar puertorriqueño, intentaba refrescarse. Está acostumbrado a temperaturas tropicales, pero esta ola de calor le parece "aún peor", dice a la AFP. Y los casi "15 kilos" de equipo que lleva en la espalda, entre chaleco antibalas y arma, no ayudan.

Las temperaturas apenas bajaron durante la noche. Se espera que esta ola de calor bata nuevos récords en algunas regiones, según los meteorólogos. Podría afectar la Copa Mundial de la FIFA que se celebra actualmente en Estados Unidos, Canadá y México.

Estadios sin aire acondicionado

Si bien algunos estadios cuentan con techo y aire acondicionado (Atlanta, Dallas, Los Ángeles), otros no, como el de Filadelfia, donde Paraguay y Francia se enfrentarán el sábado en octavos de final.

Antes de eso, las selecciones de Argentina y Cabo Verde podrían sentir los efectos de este calor sofocante en Miami, donde el estadio tiene un gran techo pero carece de aire acondicionado.

A las 18H00 hora local, hora del inicio del partido, se espera que la sensación térmica sea de 38 °C , según los pronósticos.

Problemas en la red eléctrica

Aunque la mayoría de los edificios en Estados Unidos cuentan con sistemas de aire acondicionado y refrigeración, las olas de calor causan más muertes en el país que los huracanes y las inundaciones.

Este episodio preocupa a las autoridades por su duración e intensidad, pero también por las altas temperaturas nocturnas que podrían afectar la salud de las personas vulnerables y dañar la infraestructura.

El jueves, la red eléctrica del estado de Nueva York sufrió problemas, y las autoridades instaron a los residentes a reducir su consumo para evitar cortes de luz.

En todo el mundo, las olas de calor son cada vez más intensas y frecuentes debido al cambio climático, causado principalmente por la quema de combustibles fósiles.

El viernes, las autoridades meteorológicas estadounidenses advirtieron la posibilidad de una nueva ola de calor extrema que podría afectar el oeste del país desde mediados de julio.