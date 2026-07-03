Juez de corte suprema de Brasil extiende prisión domiciliaria de Bolsonaro

Un juez de la corte suprema brasileña prorrogó este viernes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, que cumple una condena de 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado.

Bolsonaro, de 71 años, purga la pena en su acomodada residencia en Brasilia desde marzo, cuando se le concedió el beneficio por 90 días para recuperarse de una neumonía.

El plazo vencía la semana pasada.

El juez Alexandre de Moraes extendió la medida al reconocer que Bolsonaro muestra una "mejoría clínica", no solo de la neumonía sino del resto de afecciones de salud que padece, según el documento de la decisión, al que accedió la AFP.

"En el momento actual, el mantenimiento de la prisión domiciliaria humanitaria se muestra razonable, adecuado y proporcional", escribió Moraes.

Un episodio en junio amenazó con enviarlo de vuelta a prisión.

Una pistola Glock 9 milímetros fue confiscada a uno de sus escoltas al ser interceptado en un control de tránsito regular en Brasilia sin documentación que justificara su portación.

Su defensa alegó que el equipo de seguridad del expresidente había inutilizado el arma con el retiro de una pieza, debido a los medicamentos psiquiátricos que utiliza Bolsonaro.

Al percatarse de que la pistola no funcionaba, el ultraderechista pidió a su escolta que la revisara.

Posteriormente, en un breve interrogatorio policial, Bolsonaro reconoció ser el dueño del arma y haberla mantenido en su domicilio.

Moraes decidió no penalizarlo por el hallazgo de la pistola, pero determinó que no podía seguir en posesión de ningún arma.

De acuerdo con el documento, Bolsonaro tiene registradas a su nombre una decena de armas de fuego, entre pistolas, rifles y revólveres.

Bolsonaro fue condenado en septiembre del año pasado por fraguar un plan para aferrarse al poder tras perder las elecciones en 2022 ante el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva.