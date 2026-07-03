Contratos y salarios: 3 datos sobre las condiciones laborales en el futbol

El futbol es más que un deporte, es también un trabajo. Existen muchas cosas que los aficionados pueden desconocer sobre el estatus laboral de los jugadores.

Desde contratos hasta sindicalización, el futbol también tiene componentes que podemos ver en otros empleos. Aquí te presentamos algunos datos curiosos.

1. Contratos, elemento esencial de la relación laboral

En el futbol, los contratos son esenciales; sostienen el mercado de fichajes. Sin embargo, son diferentes a cualquier contrato estándar. En muchos países, futbolistas tienen contratos laborales que combinan el derecho laboral y el deportivo. Por ejemplo, en España los futbolistas tienen contratos laborales que incorpora cuestiones laborales normales como salario, vacaciones, jornada, seguridad social, pero igual incluyen cláusulas de transferencias, inscripción federativa y obligaciones deportivas.

Otro dato curioso sobre los contratos es que jugadores menores de edad pueden firmar contratos profesionales; sin embargo, reglas internacionales limitan ciertas transferencias para proteger a los jóvenes. Esto se ha visto mucho en los últimos años, con talentos como Endrick, Estevao y Cavan Sullivan, quienes firmaron con equipos en Europa antes de sus 18 años, pero no pueden unirse al club hasta ser mayores de edad.

Los contratos de los futbolistas suelen considerarse menos estables que los de otros sectores. Los contratos dependen mucho del rendimiento deportivo y de la edad. cosas que pueden ser muy fácilmente afectadas por las lesiones y el mercado de fichaje. Asimismo, los contratos típicamente son mucho más limitados por parte de la FIFA, lo cual facilita una movilidad entre clubes y genera incertidumbre laboral.

2. Poca estabilidad y salarios variables

La falta de estabilidad contractual es uno de los varios desafíos laborales que enfrentan los futbolistas. Cuando piensan en un futbolista, mucha gente se imagina a Kylian Mbappe, Vinicius Jr, o Erling Haaland, es decir, superestrellas que tienen contratos que valen millones de euros. Sin embargo, según FIFPRO, la realidad es solo 2% de los futbolistas ganan más de 500,000 euros o más al año y más del 45% de los futbolistas en el mundo ganan menos de 821 euros al mes.

El hecho de que tienen un salario promedio más bajo, combinado con el hecho de que la carrera promedio es más corta de lo normal, hacen que los futbolistas enfrenten varios desafíos laborales. Según Xpro, que es una organización británica que ayuda a futbolistas después de retirarse, alrededor del 40% de futbolistas quiebra en los cinco años post retirarse. Esto se debe a varios factores: inflación del estilo de vida, falta de educación financiera, ventana de ingresos muy breve, entre otras.

3. Sindicatos

Existen sindicatos de futbolistas que ayudan a darle voz a los jugadores entre todos estos desafíos laborales. El más grande y conocido es FIFPRO, una organización mundial que representa a más de 70 mil jugadores a través de 70 sindicatos. Organizaciones como esta tienen varias funciones como proporcionar apoyo legal, trabajan directamente con FIFA para estructurar calendarios y normas de transferencias, y monitorea la salud física y mental de los jugadores.