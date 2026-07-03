Tesla Model Y L: la nueva versión de tres filas llega a la región ¿la veremos en México?

Tesla está expandiendo su alineación de productos en Estados Unidos con la nueva versión alargada de uno de sus modelos más populares: el Tesla Model Y L. Con ello se abre la posibilidad de que tal vez se pueda ofrecer en México. Mientras llega una confirmación, te contamos cuáles son sus cambios esenciales.

¿Qué es el Tesla Model Y L y por qué se creó?

Tesla Model Y 2027

Esta versión se presentó primero en China para responder al gusto local de autos alargados que tengan cuanto espacio interior sea posible. En nuestra región se mostró mucho interés en el modelo y por eso Tesla decidió fabricarlo también en Estados Unidos.

El Model Y L también funciona como respuesta a la salida de producción del Model X, el SUV más grande de la alineación, que no tendrá nueva generación: su línea de producción, junto a la del Model S, será destinada a fabricar los robots humanoides de la empresa.

Dimensiones: así creció el Model Y L

Tesla Model Y L 2027

Su mayor factor diferenciador es que la distancia entre ejes del Tesla Model Y L crece 15 cm, hasta llegar a los 3,040 mm. Esto le permite acomodar una tercera fila de asientos para un total de seis pasajeros. Gracias a esta expansión, también gana una mayor longitud general de 17.5 cm, con lo que ahora marca 4,968 mm.

Para dar mejor posición a los ocupantes de la segunda y tercera fila, Tesla también le dio un techo 4.3 cm más alto. Con todas las filas abatidas, el espacio de cajuela puede llegar a unos enormes 2,520 litros; la marca no reveló su capacidad con todas las filas en su posición.

Equipamiento y tecnología

Tesla Model Y L 2027

De inicio, en Estados Unidos el Tesla Model Y L solo está disponible en la versión Premium AWD Launch Series, con rines de 19" de serie y suspensión adaptativa recalibrada para lidiar con el peso extra del vehículo.

El interior no cambia en equipo respecto al resto de la gama: pantalla central de 16", pantalla de 8" para la segunda fila, sistema de audio de 19 bocinas, asientos ventilados y calefactados en primera y segunda fila, y asientos de tercera fila reclinables eléctricamente y con calefacción.

Tesla Model Y L 2027

Esta variante suma más bolsas de aire laterales y centrales, monitor de punto ciego, cámara interior, Grok integrado y FSD supervisado.

Motor, batería y autonomía

Tesla Model Y L 2027

El Tesla Model Y L ofrece dos motores eléctricos que en conjunto generan 514 hp y usa la misma batería de 82 kWh que el modelo tradicional. Con ello, la marca estima una autonomía de unos 523 km por carga. Conectado a un supercargador, recupera 264 km de autonomía en solo 15 minutos.

En Estados Unidos, el Tesla Model Y L tiene un precio de 61,990 dólares, cerca de 1,083,000 pesos mexicanos en una conversión simple. Como referencia, la Model Y Premium AWD tradicional en México tiene un costo de $959,000. Si se lanzara en México calculamos un costo de cercadde 1.1 millones de pesos.

Tesla ya anunció que esta variante está disponible también en Nueva Zelanda, India, Puerto Rico y Australia; los Emiratos Árabes Unidos la recibirán pronto, junto con muchos otros países. Por lo que es muy probable que veamos el Tesla Model Y L en México en cuestión de meses, aunque por el momento no hay anuncio oficial.