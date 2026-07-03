Ecos del mundial: La cultura también anota

Ningún jugador es tan bueno como todos juntos

Di Stéfano

Cuando creemos haberlo visto todo, el fútbol llega a mostrarnos su capacidad para despertar emociones nuevas y mundos desconocidos. Lo digo, porque si bien no soy una aficionada tan fiel como las más de dos millones de personas que hasta ahora, han celebrado la victoria de México en el Ángel y en el fan fest del Zócalo, confieso que los goles nacionales me han hecho revivir tiempos en los que mi amor por el equipo tricolor se comparaba a lo que se siente por los más cercanos, a quienes tenemos muy dentro del corazón.

Sorprendida por esta repentina pasión mundialista y expectante por el próximo partido de la selección, además de escribir este texto inspirada por forma en que este juego une y dota de esperanza a un país desbordado de cuentas pendientes con los familiares de las víctimas de feminicidios, desapariciones y muerte, lo hago con el propósito de subrayar una iniciativa que, fuera de la acertada convocatoria de la ruta de la amistad implementada por Pedro Ramírez Vázquez —que hermanó a nuestro país con el mundo en las Olimpiadas de 1968—, ha puesto a la Ciudad de México como un referente cultural único.

Me refiero a la cuidada planeación de la FIFA, Host CDMX, las autoridades y la iniciativa privada, para que el juego más feliz traspase el estadio y pueda abordarse desde la cultura y el arte, en un ejercicio que involucra más de diecisiete museos y un centenar de centros culturales, casas museo, explanadas de alcaldías y espacios abiertos ex profeso a actividades paralelas a la fiesta mundialista.

Explicando lo más relevante de sus aspectos históricos, artísticos, de diseño y hasta económicos, sin dejar de aclarar su necesaria relación con las buenas prácticas, las distintas exposiciones que se pueden visitar en la CDMX son, en sí mismas, una experiencia que hace de esta competencia un juego más accesible, mucho más humano.

Algunas dedicadas a la Selección Nacional, como la del Colegio Nacional, donde Juan Villoro revisa los momentos más entrañables y representativos en nuestra memoria colectiva; la del Museo Interactivo de Economía (MIDE), que además de ser binacional por la alianza con el Perot Museum de Dallas, plantea el impacto cultural, económico y social del fútbol; o la del Museo Memoria y Tolerancia, que relata sus orígenes y llegada a México en las voces de Alberto Lati y Enrique Bermúdez, y advierte sobre lo mucho que debe hacerse aún por este deporte, reflexionando sobre la violencia en los estadios, la homofobia, la discriminación, el sexismo, la explotación laboral infantil, con la propuesta de llevar el juego limpio de la cancha a la vida.

Más vinculadas al arte, pero también a los alcances de un deporte que no requiere más que una pelota y la pasión de quienes la patean, me resultaron fascinantes las exposiciones del Museo del Papalote, con las fotografías de las canchas pintadas junto a basureros, terrenos baldíos y las playas de nuestra costa, donde los niños retratados por Santiago Arau se juegan la vida; o la de Annie Leibovitz en el Museo Nacional de Antropología, una feliz retrospectiva de sus más de cuarenta años de amor por México y la maestría con la que esta intérprete del alma revela a sus retratados, en especial a Memo Ochoa, de quien se confiesa profundamente enamorada.

Cierro estas líneas recordando a los cuatro asfixiados en avenida Reforma que, entre cientos de miles en México, no tuvieron razón de ser.

Ojalá gane México y los festejos sean más comprometidos con la vida. Ojalá esta pausa nos inspire a regresar más conectados con nuestras verdades, porque ni siquiera los goles pueden ocultar la realidad.