Cabo Verde lleva a Argentina a la prórroga tras empatar 1-1

Argentina y Cabo Verde se disputarán en la prórroga el pase a octavos del Mundial 2026 tras empatar 1-1 al final del tiempo reglamentario en Miami.

La Albiceleste se adelantó gracias a un destello de su capitán Lionel Messi (29'), pero se relajó demasiado y acabó pagándolo ante los africanos, que empataron con un tanto del centrocampista Deroy Duarte (59').

De seguir la igualdad al final de la prórroga, el clasificado a octavos se definirá en una tanda de penales.