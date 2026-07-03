Inglaterra blinda su llegada a CDMX: Autoridades implementan operativo para evitar hostigamientos

La Selección de Inglaterra llegará la tarde de este viernes a México bajo un amplio dispositivo de seguridad para preparar su enfrentamiento contra el Tricolor en los Octavos de Final de la Copa del Mundo 2026. Las autoridades reforzaron la vigilancia desde el Aeropuerto Internacional de Toluca hasta en su posible hotel de concentración en Santa Fe, con el objetivo de evitar incidentes y garantizar el descanso del conjunto europeo.

El operativo fue diseñado tras los hechos registrados antes del partido entre México y Ecuador, cuando decenas de aficionados mexicanos realizaron una serenata frente al hotel del equipo sudamericano durante la madrugada, provocando molestias y críticas por parte de la Federación Ecuatoriana de Futbol.

Refuerzan vigilancia en hotel y rutas de traslado

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en coordinación con autoridades federales, implementó un esquema especial de protección para la delegación inglesa.

El dispositivo contempla más de un centenar de elementos de seguridad, alrededor de 15 vehículos de apoyo, una ambulancia y la posibilidad de respaldo aéreo mediante helicóptero durante el traslado desde Toluca hasta el hotel, pese a que no se ha confirmado usuarios en redes compartieron videos, donde se ve al hotel JW Marriott de Santa Fe, blindado por vallas de seguridad y patrullas.

Además de custodiar la ruta de llegada, la vigilancia permanecerá en los alrededores del inmueble para impedir concentraciones de aficionados que puedan alterar el descanso del equipo dirigido por Thomas Tuchel. Cabe mencionar que no se ha revelado el hotel en el que descansarán.

El antecedente con Ecuador obligó a reforzar las medidas

Las medidas responden al incidente ocurrido durante los Dieciseisavos de Final, cuando una convocatoria realizada en redes sociales reunió a decenas de aficionados mexicanos frente al hotel donde se hospedaba la Selección de Ecuador.

Los seguidores utilizaron cubetas, sartenes, cláxones, motores, garrafones y otros objetos para generar ruido durante la madrugada con la intención de incomodar al rival.

Tras el encuentro, la Federación Ecuatoriana de Futbol manifestó públicamente su inconformidad por los problemas logísticos durante su estancia en México y por las afectaciones ocasionadas por el ruido registrado en su hotel de concentración.

Inglaterra entrenará en la Cantera de Pumas

Como parte de su preparación, Inglaterra realizará su entrenamiento del sábado en las instalaciones de la Cantera de Pumas, uno de los centros avalados por la FIFA para recibir selecciones durante el Mundial.

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González, confirmó que el conjunto inglés eligió este complejo debido a la calidad de sus campos y a la privacidad que ofrecen sus instalaciones, especialmente una de las canchas aisladas del resto del complejo.

La decisión también representa un cambio respecto a otros equipos que utilizaron las instalaciones de Coapa durante el torneo. Se espera que al igual que otras áreas en donde estará la selección de Inglaterra, esta cuente con seguridad a los alrededores.

Operativo continuará hasta el partido y Ley Seca hasta el lunes

El despliegue de seguridad no concluirá con la llegada del equipo. Las autoridades mantendrán vigilancia durante los entrenamientos, los traslados y el partido del domingo como parte del Plan Kukulcán.

Como parte del operativo por el partido entre México e Inglaterra, el Gobierno de la Ciudad de México aplicará Ley Seca desde las 00:00 horas del domingo 5 de julio y hasta las 07:00 horas del lunes 6 de julio. La medida restringe la venta de bebidas alcohólicas para llevar en las colonias Juárez, Cuauhtémoc, Centro Histórico, Tabacalera, San Rafael, Roma Norte y Condesa.

El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, César Cravioto, informó que más de 1,000 funcionarios participarán en el dispositivo para supervisar el cumplimiento de la disposición. Advirtió que los establecimientos que incumplan la medida serán clausurados, como ocurrió tras el partido entre México y Ecuador, cuando dos negocios fueron sancionados.

Asimismo, las autoridades anunciaron que el Ángel de la Independencia tendrá un aforo controlado durante los posibles festejos, luego de los incidentes registrados tras el encuentro anterior, en los que fallecieron cuatro personas. El objetivo es prevenir aglomeraciones y garantizar la seguridad de los asistentes.

El encuentro entre México e Inglaterra, considerado uno de los más atractivos de los Octavos de Final del Mundial 2026, se disputará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, bajo un dispositivo que incluirá vigilancia terrestre, drones, helicópteros y servicios médicos de emergencia.