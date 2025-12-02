La Catedral Metropolitana celebrará Concierto Navideño de la UDLAP

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México será nuevamente el escenario de un encuentro artístico de gran magnitud, albergando el tradicional Concierto Navideño de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) el próximo 6 de diciembre. Este evento no sólo celebra las festividades con un repertorio clásico y latinoamericano, sino que subraya la fructífera sinergia entre la Universidad y la Arquidiócesis en favor de la difusión cultural y el desarrollo de los jóvenes, así lo anunciaron en conferencia de prensa este lunes, autoridades de ambas instituciones.

El concierto de aproximadamente hora y media de duración, abrirá las festividades decembrinas en este recinto y contará con la participación de cerca de 100 estudiantes en escena, incluyendo miembros del Coro de Cámara, la Orquesta Sinfónica de la UDLAP y el Ballet Folklórico Zentzontle, bajo la dirección de la doctora Laura Reyes Peñaloza y la maestra Honey Moreira Abreu.

Un programa que traspasa fronteras

El programa de este año tiene una especial dedicación a la música latinoamericana, además de los villancicos tradicionales. El concierto iniciará con una pieza de Nochebuena poco conocida del compositor ruso Rimsky–Korsakov, para orquesta, coro y solistas; se interpretarán obras de compositores icónicos como Vivaldi, junto con villancicos tradicionales mexicanos de origen español.

Y por último, el Ballet Folklórico Zentzontle presentará una evocación de dos danzas de la obra Navidad Nuestra del célebre compositor Ariel Ramírez, reafirmando el compromiso de impulsar la riqueza musical de la región.

Un aspecto destacado del evento es la participación de 28 jóvenes seleccionados de preparatorias convenio de la UDLAP, provenientes de Ciudad de México, Toluca, Puerto Vallarta, entre otros lugares, quienes se sumarán al coro de cámara.

"Estamos creando una tradición en la que también los jóvenes se acerquen más al arte y a la construcción de la sociedad a través de la música," comentó Joaquín Cruz Martínez, director de Actividades Culturales de la UDLAP. Además, la orquesta y el coro integran a estudiantes de diversas carreras, demostrando que la cultura es un pilar transversal de la formación profesional.

Sinergia y apertura

José Antonio Carballo García, rector de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, explicó a El Economista la razón de estos encuentros culturales en el recinto religioso e histórico: "La Navidad es una fiesta cristiana, en cuyo centro está Cristo. Toda la música clásica y antigua tiene su sentido cristiano, y muchas de estas piezas se hicieron para la Iglesia. Necesitamos celebrar eso, y por eso tiene cabida".

El también canónigo del Cabildo Metropolitano enfatizó que esta colaboración es un ejercicio de apertura de ambas instancias para explorar lo universal y lo que verdaderamente nos hermana. "La Catedral ha impulsado activamente estos conciertos y el desarrollo de coros, buscando que el arte y la música se conviertan en una vía de comunicación profunda de convicciones y creencias". Dijo que la música es parte de la vida de la Iglesia y ejecutar las canciones de una manera estudiada y magistral, es algo positivo.

Esta apertura es una práctica que se extiende a otros templos; el sacerdote Jaime Paredes, chantre de la Catedral (director de coro y música) compartió la experiencia de la Parroquia de San Lorenzo, en el Centro Histórico, donde se celebran conciertos cada ocho días, viernes y sábados por la tarde.

"Realmente vamos a las escuelas de música para decir, aquí está el espacio," comentó. "Músicos de diferentes repertorios se presentan y se anotan, sin imponer especificaciones estrictas sobre el contenido sacro, demostrando que la Iglesia busca ser un espacio vivo y accesible para que el arte explore esa universalidad de valores y fomente la cultura entre la comunidad y los artistas emergentes".

Por su parte, la UDLAP ve la colaboración como un principio de responsabilidad social universitaria. "La cultura es transversal," señaló Cruz Martínez, destacando que es un medio para la construcción de alianzas estratégicas y para incidir en la sociedad. "El arte es una manera de comunicar y tiene el poder de generar transformaciones importantes," indicó el coordinador de actividades culturales. "Para los estudiantes, es una experiencia sumamente enriquecedora, ya que el aprendizaje se cierra en la presentación en un escenario imponente como este".