“Cantando me gustaría que me despidieran”: Joan Manuel Serrat

Nadie entra y nadie sale. La Sala de Prensa de la Expo Guadalajara, donde la rebatinga de espacios para escribir es una tradición y la conexión a internet una ilusión, está abarrotada. Pasan más de 10 minutos después de las cinco de la tarde y más de 100 periodistas, entre reporteras, camarógrafos, fotógrafas, aquellos que llaman influencers y unos cuantos colados, se juntan en el pequeño espacio –porque ahora parece demasiado pequeño para esta convocatoria– destinado para las conferencias de prensa. Hace calor en el lugar. Es el calor de la expectación y también de la proximidad entre los individuos.

El motivo, la conferencia correspondiente con motivo de la visita del cantautor catalán Joan Manuel Serrat a Guadalajara, como parte de la delegación de Barcelona como Invitada de Honor de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En esta ciudad, el próximo viernes Serrat recibirá el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara y un día antes habrá de convivir con mil jóvenes en la feria literaria, acompañado de un amigo de toda la vida, el escritor Benito Taibo.

Es precisamente Taibo quien lo acompaña a esta conferencia acalorada. A Taibo apenas y se le nota entre el tumulto, allá, detrás de las sofisticadas cámaras de fotografías y video con lentes capaces de inmortalizar una arruga a decenas de metros de distancia.

“No hace falta hacerle una presentación. Nos hemos demorado en llegar hasta aquí. Han sido muy pocos metros, pero ha sido muy complicado conseguirlo”, declara Anna Guitart, comisaria de la delegación catalana en la FIL.

Y Serrat atiende a la prensa rapidito. “La canción es una forma de expresarse, una manera de comunicarse, algo que compartimos. La canción viene con nosotros, llega con el hombre cuando llega y se va con él también. Cantando se llega a esta vida y cantando me gustaría que me despidieran también. Todo merece ser cantado y todo se puede cantar”.

Serrat durante la conferencia de prensa en la FIL GuadalajaraCORTESÍA FIL

Del barrio catalán a México

Se le pregunta sobre su relación con el lugar de nacimiento y también acerca de su sentir sobre la recepción en unos cuantos días del Honoris Causa por una de las universidades de mayor prestigio del país.

“El barrio ha sido mi argumentario siempre. Yo no he tenido otro argumentario. Mis canciones están llenas del barrio. Difícilmente yo pude haber escrito algo diferente o alejado de lo que ha sido mi realidad”, respondió y, acto seguido, el famoso "Niño del Poble Sec", que el 27 de diciembre próximo cumplirá 82 años, dijo para provocar la risa simpática del centenar que le miraba con atención: “por suerte, también me acuerdo de su segunda pregunta”.

“Estoy muy feliz del Honoris Causa de la Universidad de Guadalajara. Creo que ha sido una oportunidad magnífica ésta de hacer coincidir mi presencia en la FIL con el otorgamiento del galardón que recibo con toda humildad y con todo afecto. Me guardo las palabras de agradecimiento para el discurso”.

Una periodista catalana le pregunta sobre su relación con México, qué ha significado este país para su vida personal y para su carrera; y éste se sincera:

“México para mí fue una casa que se abrió cuando se cerraron las puertas de mi casa. Yo había estado en México haciendo giras desde los años 70. Mi relación tan profunda con este país nació realmente a través de un exilio forzoso al que me vi forzado fue a partir de 1976. Cuando yo no podía volver a casa, aquí encontré mi hogar. Desde entonces, cada vez que he llamado a la puerta, siempre me han dicho: ¿por qué llamas si siempre está abierta? He tratado de entender a este país todo lo que he podido, con las dificultades que conlleva, pero con su hermosura también. Es un país mágico, sorprendente, difícil, alburero”.

