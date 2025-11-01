Una obra faraónica: El nuevo Gran Museo Egipcio abre sus puertas

Una obra descomunal, levantada sobre un espacio de medio millón de metros cuadrados, estilo minimalista, con claros guiños a la arquitectura geométrica de las pirámides y a los rayos del Sol, en referencia al dios Ra, y con una escalinata colosal que permitirá a los visitantes a partir del próximo martes adentrarse en los tesoros arqueológicos de una de las civilizaciones más fascinante en la historia de la humanidad.

Así es el nuevo Gran Museo Egipcio (GEM, por su sigla en inglés) en El Cairo, que fue inaugurado este sábado en las proximidades de Giza, luego de 20 años de trabajo y 1,000 millones de dólares de inversión, de los cuales dos terceras partes fueron aportados por capital japonés.

Panorámica Nuevo Gran Museo Egipcio Foto: Cortesía

"Estamos escribiendo un nuevo capítulo de la historia del presente y del futuro en nombre de esta antigua patria", declaró el presidente de Egipto, Abdel Fatah al Sisi, quien elogió "el mayor museo del mundo dedicado a una sola civilización", ante una audiencia compuesta por reyes, jefes de Estado y dirigentes internacionales, que acudieron a celebrar en medio de un espectáculo con luces láser, orquesta sinfónica, bailarines con túnicas inspiradas en frescos antiguos, cetros y coronas doradas, la gran noche inaugural del coloso egipcio, diseñado por la firma irlandesa estudio irlandés Heneghan Peng Architects.

Con 100,000 metros cuadrados que albergan 12 salas para exposiciones y capacidad para exhibir más de 100,000 piezas, de las cuales 25,000 no han sido nunca expuestas, la atracción principal del nuevo museo, sin lugar a dudas, es el tesoro de Tutankamón, descubierto en 1922 en una tumba inviolada del Valle de los Reyes, en el Alto Egipto, con cerca de 5,000 objetos funerarios reunidos por primera vez en un mismo espacio.

En el vestíbulo principal, los visitantes serán recibidos por una estatua monumental (83 toneladas de granito y 11 metros de altura) que representa a Ramsés II, el faraón que reinó en Egipto por 66 años hace más de tres milenios.

Estatuta de Ramsés Nuevo Gran Museo Egipcio Foto: Cortesía

El recinto está rodeado de avenidas y calles abriéndose paso en el popular barrio de Giza en El Cairo. Frente a la fachada principal, de 600 metros de longitud, se erige un obelisco de Ramsés II, que queda suspendido sobre una plataforma con cuatro patas para evitar que su estabilidad se vea comprometida por las vibraciones de una cercana estación de Metro cercano. En esta plataforma se ha aprovechado para mostrar al público el nombre del faraón debajo de su base y en distintas lenguas del mundo el nombre del país de los faraones "Egipto".

Frente a este gran obelisco, está la gran puerta triangular por la que se accede al vestíbulo, compuesta por un doble triángulo, en el triángulo interior hay inscripciones jeroglíficas con cartuchos de varios faraones, el triángulo exterior sobresale de la fachada y queda suspendido por varias columnas, perfectamente alineado con la silueta de las pirámides de Keops y Kefrén que se ven en lontananza.

Obelisco de Ramsés II Foto: Cortesía

La distribución de las estatuas, de las columnas, como de los sarcófagos de piedra en el vestíbulo, obedecen a un simbolismo muy bien pensado, se han creado cuatro áreas temáticas dedicadas a la imagen real, las casas divinas, los reyes y los dioses y el viaje a la eternidad.

El GEM es un gran proyecto, una gran construcción y al mismo tiempo un gran emplazamiento, ya que está situado en el borde de la primera meseta desértica entre la Gran Pirámide de Guiza y El Cairo, estableciendo una conexión visual entre el pasado y el presente. El museo conectará mediante una larga avenida con las pirámides de Guiza.

Puerta de acceso con doble triángulo. Foto: Cortesía

El nuevo hogar de Tutankamón y sus 5,000 objetos funerarios espera recibir más de 5 millones de visitantes al año, unos 15,000 al día.

(Con información de DW)