Conciertos de Dua Lipa y Bad Bunny en CDMX, el anzuelo perfecto para estafas en redes

La Ciudad de México se prepara para recibir a la cantante británica Dua Lipa y al puertorriqueño Bad Bunny, quienes ofrecerán una serie de conciertos durante diciembre en el Estadio GNP.

La intérprete de Training Season se presentará los días 1, 2 y 5 de diciembre, con precios que van desde los 829 hasta los 3,880 pesos. Por su parte, el “Conejo Malo” dará ocho conciertos los días 10, 11, 12, 15, 16, 19, 20 y 21 de diciembre, con boletos que oscilan entre los 1,093 y los 12,183 pesos.

La venta para ambos artistas inició entre abril y mayo, y se agotó rápidamente. Ahora que se acercan las fechas, muchos fanáticos buscan boletos en canales no oficiales, principalmente en redes sociales, donde se ofrecen supuestos accesos de última hora.

Según datos de Kaspersky, el 11% de los mexicanos ha realizado pagos a vendedores que operan en redes sociales y el 39% ya ha caído en alguna estafa en plataformas como Facebook, donde abundan grupos de reventa para todo tipo de eventos. El riesgo no solo implica perder dinero, sino también comprometer la seguridad digital de los fans.

FOMO: principal aliado de los ciberdelincuentes

De acuerdo con la firma de ciberseguridad, los estafadores aprovechan el FOMO (acrónimo de Fear of Missing Out, el miedo a perderse experiencias gratificantes) que se genera en redes sociales para crear cebos de clics (clickbait) que dirigen a sitios maliciosos diseñados para robar credenciales o instalar malware.

Entre sus tácticas están las ofertas de boletos falsos que explotan la urgencia de los fans, la publicación de enlaces fraudulentos en plataformas de reventa e incluso la suplantación de estos sitios para obtener información personal y financiera.

“Hoy, los ciberdelincuentes operan con tanta sofisticación que pueden clonar páginas de reventa legítimas, crear perfiles falsos y publicaciones engañosas en redes sociales. Por eso, es fundamental que los fans se aseguren de comprar solo en canales oficiales, desconfíen de ofertas demasiado buenas para ser verdad y protejan sus datos personales y financieros, sobre todo cuando la compra se realiza en redes sociales o grupos de reventa, donde se concentra un gran número de estafas”, explica María Isabel Manjarrez, Investigadora de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis de Kaspersky en un comunicado.

Los grupos de Facebook se han convertido en uno de los principales puntos de encuentro para fans que buscan boletos de última hora, así como para usuarios que intentan revenderlos. En estos espacios se publican ofertas, se piden referencias de vendedores y se comparten capturas de conversaciones para validar si un perfil es confiable. Al mismo tiempo, abundan testimonios de víctimas que denuncian a supuestos estafadores, relatan cómo fueron engañadas y advierten a otros usuarios sobre perfiles sospechosos que continúan activos pese a las alertas.

“Las estafas por reventa de boletos no solo implican pérdidas económicas inmediatas, sino que también ponen en riesgo la información personal y bancaria de los fans”, refiere Manjarrez.

En grupos de Facebook se pueden encontrar testimonios de víctimas que exponen perfiles de supuestos estafadores. Captura de Facebook.

5 Recomendaciones para evitar fraudes al comprar boletos

1. No te dejes llevar por la primera oferta. En redes sociales abundan publicaciones con precios atractivos y mensajes de urgencia. Verifica la fuente y desconfía de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad.

2. Compra solo en canales oficiales. Evita enlaces enviados por mensaje directo o publicados en grupos de reventa. Asegúrate de que la URL sea legítima y comience con “https”.

3. No compartas información ni hagas pagos por adelantado. Si un vendedor pide tu correo o número de celular para “transferir” boletos, verifica primero su confiabilidad. Evita proporcionar datos personales o bancarios a desconocidos.

4. Usa métodos de pago seguros. Opta por tarjetas virtuales o plataformas con protección antifraude y evita almacenar tus datos en sitios desconocidos.

5. Protege tus dispositivos. Utiliza soluciones de seguridad que bloqueen sitios sospechosos y protejan tus pagos en línea.