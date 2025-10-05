Bad Bunny, fichado para el Super Bowl: los 10 shows de medio tiempo más icónicos

El puertorriqueño Bad Bunny será el encargado del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, que se celebrará el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, con un show producido por DPS, con Roc Nation y Jesse Collins como productores ejecutivos, y dirigido por Hamish Hamilton.

Será la primera vez que un artista latinoamericano lidera el medio tiempo en solitario, aunque ya tuvo una participación en 2020, como invitado en el espectáculo de medio tiempo compartido que protagonizaron Shakira y Jennifer López.

En tanto, Bad Bunny expresó: “Va más allá de mí mismo. Es por quienes vinieron antes de mí… por mi gente, por mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.”

Top 10 de los mejores shows

Ahora que el Conejo Malo encabezará el espectáculo principal del Super Bowl LX, repasamos a los mejores shows que se han presentado, pero en un orden cronológico, porque el mejor lo eliges tú:

1. Michael Jackson

Super Bowl XXVII / 1993

Revolucionó al llevar el espectáculo de banda de marcha a uno con producción masiva, en un performance que aumentó la audiencia.

2. U2

Super Bowl XXXVI / 2002

Hicieron un homenaje a las víctimas del 11-S, con pantalla mostrando nombres, presentando algo emotivo y diferente.

3. Paul McCartney

Super Bowl XXXIX / 2005

Tuvo un show clásico y nostálgico donde interpretó temas emblemáticos, destacando por su elegancia y energía sin necesidad de artificios visuales.

4. Prince

Super Bowl XLI / 2007

Tuvo su interpretación en medio de la lluvia y concluyó con “Purple Rain”. Es considerado por muchos críticos como el mejor medio tiempo de todos los tiempos.

5. Madonna

Super Bowl XLVI / 2012

Con una gran producción e invitados como LMFAO y Nicki Minaj, consolidó la fórmula del espectáculo de medio tiempo como algo muy entretenido y glamuroso.

6. Beyoncé & Destiny’s Child

Super Bowl XLVII / 2013

Con una reunión de Destiny’s Child, la producción espectacular y una voz potente, los fans vivieron un gran momento de los 2000.

7. Katy Perry

Super Bowl XLIX / 2015

Entró montada en un león gigante dorado y ofreció un espectáculo colorido y lleno de efectos visuales, con una participación de Lenny Kravitz y Missy Elliott.

8. Lady Gaga

Super Bowl LI / 2017

Tuvo un espectáculo que combinó acrobacias, luces y un potente mensaje de unidad. Inició su show en el techo del estadio y recorrió sus mayores éxitos.

9. Jennifer López & Shakira

Super Bowl LIV / 2020

Mezcló la cultura latina, baile e invitados especiales (Bad Bunny, J Balvin) en un espectáculo visual muy comentado.

10. Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar

Super Bowl LVI / 2022

Un show que se centró en el hip-hop / R&B con múltiples leyendas en un mismo escenario.