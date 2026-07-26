El Mundial impulsó más las ventas de cerveza que del tequila: José Cuervo

El Mundial de Fútbol 2026 no logró detonar el consumo de tequila ni generar un impulso significativo en los volúmenes de José Cuervo, mientras que la cerveza fue la categoría ganadora del evento deportivo, sostuvo la directora general de México y América Latina de Becle, Olga Limón Montaño.

“Tenemos datos hasta mayo en este momento, pero por lo que hemos visto, en realidad no obtuvimos ningún beneficio de la Copa del Mundo. Fue más la cerveza la que realmente mejoró el consumo”, sostuvo en conferencia con analistas para revisar los resultados del segundo trimestre del año.

En el espacio, los directivos regionales de la empresa mundial de bebidas espirituosas y propietaria de José Cuervo, el mayor productor de tequila, explicaron que, a pesar de que algunos bares y establecimientos registraron un mayor movimiento durante los partidos, no se tradujo en un cambio relevante en la tendencia de consumo de bebidas alcohólicas.

Durante la conferencia, el director general para Estados Unidos y Canadá de Becle, Mauricio Vergara, comentó que todavía es difícil medir el impacto del Mundial, debido a que la industria mantuvo una trayectoria de debilidad que se sigue observando en julio.

“Tal vez vimos algún beneficio a muy corto plazo en algunas cuentas comerciales para las personas que veían los juegos, pero nada que realmente proporcionara un gran impulso al mercado”, comentó.

“Esperemos ver cómo cierra julio, y a medida que avanzamos hacia agosto, para ver realmente si hubo alguna mejora significativa”, acotó.

Igualmente, en regiones como Europa, Medio Oriente (EMEA) y Asia-Pacífico (APAC), la empresa registró una comportamiento similar en la categoría de tequila.

La directora general para EMEA y APAC en Becle, Shane Hoyne, coincidió en que no hubo señales de un impacto material del Mundial sobre la demanda.

“Nada de lo que hayamos visto hasta la fecha que sugiera que hay un impacto material”, dijo.

Durante el segundo trimestre del año, las ventas netas de José Cuervo disminuyeron 17.9% anual, con una participación de 33.2% en las ventas totales de la compañía durante el periodo.

En tanto, las ventas netas de la categoría de “Otros Tequilas” registraron una caída de 5.5% frente al mismo trimestre de 2025 y representaron 42.0% de las ventas netas totales.

En términos de volumen, José Cuervo reportó una disminución de 4.7% anual en el segundo trimestre de 2026, al concentrar 36.0% del volumen total vendido por la compañía.

Por su parte, las marcas agrupadas en “Otros Tequilas” representaron 25.5% del volumen total y registraron un crecimiento de 2.5% respecto al año anterior.