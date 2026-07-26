Alistan primer santuario de delfines en Cozumel

Cancún, QRoo.- El gobierno del estado prepara la creación del primer santuario de delfines en México, el cual estaría ubicado en la isla de Cozumel, informó el secretario de Ecología y Medio Ambiente del estado, Óscar Rébora Aguilera.

El funcionario confirmó que se trata de un proyecto en el que se ha trabajado desde hace varios meses y que será presentado en breve por la gobernadora Mara Lezama Espinosa.

El objetivo principal es ofrecer un espacio digno y con condiciones óptimas para delfines que actualmente se encuentran en cautiverio y que han presentado síntomas de estrés o problemas de salud. “Estamos trabajando para proponer el primer santuario que se llevaría a cabo en Latinoamérica. Este va a estar ubicado en Cozumel. Se busca un espacio digno para los delfines que están en cautiverio y que ya presentaron algún síntoma, para que puedan ser trasladados a un lugar con todas las condiciones que deben tener”, explicó Rébora.

El santuario representaría un avance significativo en materia de bienestar animal en la región, al priorizar la rehabilitación y el cuidado en semilibertad de estos mamíferos marinos, en lugar de su permanencia en instalaciones de exhibición.

La iniciativa coincide con propuestas previas de organizaciones internacionales como PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), que ha impulsado la creación de santuarios para delfines en Quintana Roo con el fin de retirar a los animales de espectáculos acuáticos y trasladarlos a entornos más naturales.

Aunque el proyecto aún se encuentra en fase de desarrollo, el secretario adelantó que contempla estrictos estándares internacionales de manejo, investigación y conservación, con el apoyo de especialistas en mamíferos marinos.

La creación del santuario de delfines en Cozumel se perfila como uno de los compromisos más relevantes del actual gobierno estatal en materia de protección animal y turismo sustentable, con el potencial de posicionar a Quintana Roo como referente en el Caribe mexicano.

Se espera que en las próximas semanas la gobernadora Mara Lezama ofrezca mayores detalles sobre la ubicación exacta, la inversión requerida y el calendario de implementación del proyecto.