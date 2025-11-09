¡Aprovecha! Mega jornada de vacunación en la UNAM: covid-19, sarampión, influenza, neumococo

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) realizará una mega jornada de vacunación como parte de la estrategia nacional para reforzar la prevención de enfermedades respiratorias invernales e infecciosas.

Del 10 al 14 de noviembre se aplicarán vacunas contra:

Influenza

Covid-19

Neumococo

Sarampión

De acuerdo con la UNAM, se trata de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ubicación del centro de vacunación

Los interesados podrán acudir al Megacentro de Vacunación UNAM que estará instalado en el Estadio Olímpico Universitario, Estacionamiento 3, acceso G, con un horario de 9:00 a 15:00 horas.

La atención estará abierta a toda la población, sin importar si pertenece o no a la comunidad universitaria.

¿Requisitos?

Se recomienda llevar la Cartilla Nacional de Salud. No obstante, no es requisito para recibir las vacunas.

Vacunas disponibles y población objetivo

Influenza

Dirigida a todas las personas de seis meses de edad en adelante.

Prioridad: niñas y niños pequeños, adultos mayores de 60 años, personas con enfermedades crónicas (diabetes, obesidad, asma, cardiopatías o inmunosupresión) y personal de salud.

Dosis: anual.

Restricciones: posponer la aplicación en caso de fiebre alta o alergia grave a componentes del biológico, como proteínas del huevo.

Covid-19

Dirigida al público general, a partir de los 6 meses de edad.

Recomendación: refuerzo para quienes pertenezcan a grupos de riesgo (personas mayores, personal médico o con enfermedades crónicas).

Dosis: refuerzo anual.

Restricciones: diferir la vacunación si se cursa una infección activa por COVID-19 o fiebre mayor a 38 °C.

Neumococo

Dirigida a niñas y niños menores de cinco años (esquema básico de tres dosis) y a adultos mayores de 60 años o personas con enfermedades crónicas (cardíacas, respiratorias, renales o diabetes).

Dosis: según edad y antecedentes médicos.

Restricciones: no aplicar durante enfermedades agudas ni en caso de alergia a dosis previas.

Sarampión (SRP)

Dirigida a niñas y niños de a los 12 y 18 meses mediante la vacuna triple viral (SRP), que protege contra sarampión, rubéola y parotiditis, pero se puede aplicar a mayores de seis meses como dosis cero; y a adolescentes y adultos hasta los 49 años.

Restricciones: no se aplica a mujeres embarazadas, menores de seis meses ni a personas con inmunosupresión grave. Quienes hayan recibido transfusiones o inmunoglobulinas deben esperar los intervalos médicos recomendados antes de vacunarse.

Recomendaciones generales

Acudir con ropa cómoda y disposición de tiempo para la espera.

Llevar la Cartilla Nacional de Salud, si se tiene.

Evitar vacunarse si se presentan síntomas respiratorios o fiebre.

Nota: Las mujeres embarazadas deben consultar al personal de salud para recibir únicamente las vacunas indicadas para su etapa gestacional.