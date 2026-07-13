Gobierno electo de Colombia se reúne con BM

El vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo, inició este lunes en Washington D.C. una agenda de acercamientos con organismos multilaterales que busca sentar las bases de la estrategia económica del Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto. Como parte de esa agenda, sostuvo una reunión de alto nivel con directivos del Grupo Banco Mundial (BM), acompañado por los ministros designados de Hacienda y de Comercio.

Durante el encuentro, la delegación colombiana presentó las principales líneas de política económica que impulsará la nueva administración entre 2026 y 2030, con énfasis en la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de las finanzas públicas, la recuperación de la actividad productiva y la atracción de inversión.

Por su parte, representantes del Grupo Banco Mundial expusieron las herramientas de cooperación que podrían ponerse a disposición del país a través de sus distintas entidades. En la reunión participaron voceros del Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (Miga), quienes presentaron alternativas de acompañamiento técnico, financiero y de promoción de inversiones para respaldar los proyectos que impulse el nuevo Gobierno.

Uno de los ejes centrales de la conversación estuvo relacionado con la construcción de una hoja de ruta conjunta para los próximos cuatro años. Las partes revisaron mecanismos de cooperación enfocados en la consolidación fiscal, la reactivación del crecimiento económico y la identificación de fuentes de financiamiento que permitan atender las necesidades del país tanto en el corto como en el mediano y largo plazo. La agenda también contempló la evaluación de instrumentos financieros que puedan respaldar programas de inversión pública.