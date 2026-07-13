Petróleo subió en la jornada 9% y alcanzó su nivel más alto en un mes

Los precios del petróleo cerraron con un alza de más del 9% el lunes, alcanzando su nivel más alto en un mes, tras la noticia de que el bloqueo naval estadounidense, que comenzará el martes, abarcará toda la costa, los puertos y las terminales petroleras de Irán, así como todos los buques, independientemente de su bandera, lo que reavivó la preocupación por los envíos de energía a través del Estrecho de Ormuz.

Los futuros del crudo Brent cerraron con una subida de 7.29 dólares, o un 9.59%, hasta los 83.30 dólares, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense cerró con una subida de 6.73 dólares, o un 9.42%, hasta los 78.14 dólares por barril.

La mezcla mexicana de exportación cerró en 73 dólares por barril, con una alza de 9.33% o 6.23 dólares.

Los futuros del Brent registraron su mayor ganancia diaria en dólares desde el 2 de abril y el precio de cierre más alto desde el 12 de junio. Mientras tanto, los futuros del crudo estadounidense lograron su mayor ganancia diaria desde el 29 de abril, cerrando en su nivel más alto desde el 15 de junio.

Estados Unidos restablecerá el bloqueo naval el 14 de julio, según el Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por la Armada estadounidense. El bloqueo se había levantado a mediados de junio.

Horas antes, el presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos restablecería un bloqueo naval y que se le reembolsaría el 20% de toda la carga transportada a través del Estrecho de Ormuz, tras la reanudación de los intercambios militares con Irán.

“El restablecimiento por parte del presidente Trump de las restricciones al tráfico marítimo iraní, junto con los ataques de represalia y la drástica reducción del flujo de buques a través del estrecho, ha intensificado la preocupación por la disponibilidad de suministros a corto plazo”, dijeron los analistas de Gelber & Associates en una nota.

El máximo mando militar conjunto de Irán había declarado anteriormente que no permitiría que Washington interviniera en la gestión del estrecho y que cualquier intento de Estados Unidos de transitar sin su autorización sería reprimido.

La agencia marítima de la ONU se opone a la propuesta de Trump, afirmando que rechaza cualquier tarifa para los estrechos utilizados en la navegación internacional y subrayando que no existe base legal para introducir peajes obligatorios en los tránsitos por estrechos.

Antes de que comenzara el conflicto a finales de febrero, el estrecho de Ormuz gestionaba aproximadamente una quinta parte del suministro mundial diario de petróleo y gas natural licuado.

El tráfico había comenzado a aumentar durante un frágil alto el fuego acordado en junio, pero se había ralentizado a medida que aumentaban las tensiones.

“La atención seguirá centrada en el número de buques cisterna que lleguen, ya que un número menor podría afectar a la producción, por lo que actualmente vemos una prima de riesgo y un riesgo de interrupción que respaldan los precios”, dijo el analista de UBS, Giovanni Staunovo.

Evitar el estrecho

Ante la perspectiva de una interrupción a largo plazo, los analistas esperan que los países busquen maneras de evitar permanentemente el Estrecho de Ormuz.

Goldman Sachs estimó que la ampliación de la capacidad de los oleoductos en Oriente Medio podría proteger más del 60% de las exportaciones de petróleo del Golfo anteriores a la guerra de cualquier futura interrupción del oleoducto de Ormuz para finales de 2028.

La previsión base del banco supone que la capacidad de los oleoductos que evitan el estrecho de Ormuz aumentará en 3.8 millones de barriles diarios para finales de 2027 y en 7.3 millones de barriles diarios de forma acumulada para finales de 2028, lo que elevará la capacidad total efectiva de desvío a más de 14 millones de barriles diarios para finales de 2028.

Durante el acuerdo de paz provisional, Teherán aumentó las exportaciones, lo que ha conllevado un incremento de las reservas de petróleo iraní retenidas en el mar.

Sin embargo, las ventas han sido lentas, ya que las refinerías independientes de China han recurrido al crudo más barato procedente de Irak, los Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

La Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi fijó el precio oficial de venta de su crudo de referencia Murban para agosto en 80.01 dólares por barril, según anunció el lunes, una disminución con respecto a los 101.48 dólares por barril del mes anterior.