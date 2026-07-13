Se duplica inflación en Venezuela y agrava crisis tras terremotos

La inflación mensual de Venezuela se duplicó con creces en junio, lo que agrava las dificultades de las familias que ya enfrentan la devastación provocada por los dos terremotos del 24 de junio.

La inflación alcanzó 13.8% tras haber bajado 6.3% en mayo, según datos del Banco Central. Esta aceleración complica los esfuerzos de reconstrucción de la presidenta interna Delcy Rodríguez y representa un revés para la estrategia de su gobierno de contener la inflación mediante la estabilización de la moneda local. Los precios al consumidor han aumentado 129.8% en lo que va del año. El repunte de los precios agrava la situación de familias desplazadas por la catástrofe que duermen en calles, escuelas, iglesias y estadios mientras el gobierno, con apoyo internacional, acelera la puesta en marcha de aviones de alojamiento.

El gobierno interino de Rodríguez ha intentado reducir la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el del mercado negro mediante ventas de dólares del banco central, una estrategia posible después de que EU concedería acceso a parte de los ingresos por exportaciones de petróleo de Venezuela. Esta política es especialmente relevante en un país que importa gran parte de lo que consume, incluidos alimentos básicos. El diferencial entre el tipo de cambio oficial y el del mercado paralelo se redujo de 36% a 15% entre el 9 de junio y el 10 de julio, según la consultora Síntesis Financiera. “Sin embargo, la diferencia se amplió tras los terremotos debido a una combinación de incertidumbre después de la catástrofe”, afirmó Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera.