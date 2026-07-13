Gasolina en EU repuntó por primera vez desde mayo

El precio de la gasolina regular en Estados Unidos se disparó por primera vez desde mayo, a medida que el precio del petróleo subió por el colapso del cese al fuego entre Estados Unidos e Irán.

En la última semana, el precio promedio de la gasolina regular subió 10 centavos, a 3.82 dólares por galón, alrededor de 17.69 pesos por litro, según datos de la consultora GasBuddy.

“El precio promedio nacional de la gasolina ha registrado su primer aumento semanal desde el 11 de mayo, rompiendo una racha de ocho semanas consecutivas de descensos, con precios al alza en casi cuatro de cada cinco estados”, señaló Patrick De Haan, director de Análisis Petrolero de GasBuddy.

De Haan explicó que el cambio de tendencia “se produce tras el fuerte repunte de los precios del petróleo provocado por el colapso de la tregua entre Estados Unidos e Irán y el inicio de nuevos ataques”.

“El crudo subió otro 4% en las operaciones del domingo por la noche, una señal inquietante que podría acarrear nuevos aumentos en los precios de la gasolina y el diésel durante la próxima semana”, agregó.

Destacó que si bien no parece probable que el ritmo de los incrementos iguale al que experimentaron los automovilistas en marzo y abril, “los nuevos ataques ucranianos contra otras refinerías rusas no harán más que aumentar la presión”, ya que el suministro de productos refinados se mantendrá en un contexto de situación cambiante.

¿Dónde subió más la gasolina?

Los estados donde más subió la gasolina fueron Ohio, con un incremento de 27 centavos de dólares en la última semana; Delaware y Nuevo México, donde en ambos casos subió 20 centavos.

El estado con el precio promedio más alto de la gasolina regular es Hawái, dónde está a 5.39 dólares por galón; California (5.34 dólares), y Washington (4.94 dólares). En tanto que los estados donde más barata es la gasolina son: Indiana (3.24 dólares por galón), Oklahoma (3.39 dólares) y Texas (3.39 dólares).

Este lunes los precios del petróleo subieron luego de que el fin de semana Estados Unidos e Irán intercambiaron golpes militares. El presidente Donald Trump anunció que no sólo reinstalaría su bloqueo naval sobre el Estrecho de Ormuz, sino que cobraría una tasa de 20% la carga transportada a través de esa vía marítima.