Codelco se centrará en rentabilidad más que en volumen

Bernardo Fontaine, el nuevo presidente de la minera estatal chilena de cobre Codelco, declaró en una entrevista con el diario El Mercurio que la empresa se centrará en la rentabilidad por encima del volumen.

Codelco, durante mucho tiempo pilar de la industria minera chilena y fuente crucial de ingresos para el gobierno, se enfrenta a una deuda de 25,000 millones de dólares y a su menor producción en 28 años. Además, lidia con una serie de controversias, entre ellas un accidente fatal e investigaciones sobre cifras de producción infladas.

Fontaine, quien asumió la presidencia el 27 de mayo, declaró que la empresa está siendo sometida a una auditoría externa para diagnosticar mejor sus necesidades y posibles oportunidades. Añadió que, a partir de este lunes, Jorge Gómez será presidente ejecutivo, un cargo similar al de director general.

En la entrevista, Fontaine afirmó que los resultados de la compañía han sido débiles y que la producción ha estado por debajo de las previsiones durante los últimos siete años. Añadió que Codelco cuenta con una infraestructura productiva muy desarrollada que contribuirá al éxito de la empresa.

El sábado, el diario Diario Financiero Chile publicó una entrevista con César Márquez, un exejecutivo de Codelco que fue despedido de su cargo a principios de este año tras una investigación sobre cifras de producción infladas.

Márquez afirmó que la producción era legítima y que la alta dirección estaba al tanto de cómo se presentaba la información.

También recientemente Codelco publicó un documento con una comparación referencial de su desempeño en 2025 frente al de los tres mayores productores de cobre del mundo y las tres principales operaciones mineras privadas en Chile.

Las cifras muestran que la estatal registró una producción total atribuible de 1.412 millones de toneladas en 2025, superior al promedio de sus tres mayores competidores mundiales, con 1.181 millones en promedio. A nivel divisional, la producción llegó a 1.307 millones de toneladas frente a un promedio de 686,000 de las operaciones privadas nacionales. Con todo, Codelco fue superado en 2025 como el mayor productor de cobre de mina del mundo, un honor con el que se quedó BHP.

El cash cost (C1) de Codelco alcanzó 211.7 centavos de dólar por libra, 57% superior al promedio de las grandes mineras globales (134.7 centavos) y 72% mayor que el de las principales operaciones privadas en Chile (123.0 centavos).

La menor producción y mayores costos dejaron a Codelco con un margen Ebitda de 34%, por debajo de sus pares globales (48%) y de la minería privada chilena (63%). Además, su endeudamiento alcanzó 3.8 veces deuda neta/Ebitda, muy superior al promedio mundial (0.7 veces) y local (0.5 veces). (con información de Diario Financiero/Chile)