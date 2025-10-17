CDMX rompe récord con más de 6 millones de flores de cempasúchil para Día de Muertos 2025

La temporada de Día de Muertos en la capital del país arranca con un mensaje de identidad y orgullo por las tradiciones.

Este viernes, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó el “Sendero de las Almas” en Xochimilco, donde celebró que este año se alcanzó una producción récord de más de 6.3 millones de flores de cempasúchil, cultivadas principalmente en el suelo de conservación del sur de la ciudad.

La mandataria capitalina subrayó que esta flor no sólo simboliza la conexión con los seres queridos que partieron, sino también la resistencia y el arraigo campesino de quienes mantienen vivas las chinampas.

“Cuando ustedes hagan su ofrenda, sepan que están consumiendo una planta producida aquí, en Xochimilco; se llevan un pedazo de esta tierra a su altar”, expresó.

Además, llamó a la población a consumir localmente en los puntos de venta establecidos en Paseo de la Reforma y el Zócalo capitalino, donde la flor tradicional de los altares estará disponible a partir del 18 de octubre.

Récord histórico y apoyo al campo capitalino

Brugada recordó que, tras las afectaciones por lluvias del año pasado, su gobierno rehabilitó más de 13 kilómetros de caminos chinamperos, niveló parcelas y fomentó las ferias de productores. Este trabajo permitió alcanzar una cifra sin precedentes de producción, que ahora se traduce en ingresos para cientos de familias del sur de la ciudad.

Por su parte, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza, señaló que se apoyará la venta directa de la flor y que desde julio se inició la siembra para garantizar el abasto de la temporada.

Más de 500 actividades por toda la ciudad

El gobierno capitalino anunció un amplio programa cultural que contempla alrededor de 500 actividades entre el 18 de octubre y el 2 de noviembre. Habrá ofrendas monumentales, desfiles, ópera fílmica, bailes, cine al aire libre, actividades comunitarias, y rodadas ciclistas en las 16 alcaldías.

Entre los eventos principales destacan:

Ofrenda Monumental en el Zócalo, del 25 de octubre al 2 de noviembre, dedicada este año a Tonantzin, como homenaje a las diosas mesoamericanas.

Mega Procesión de las Catrinas, el domingo 26 de octubre a las 18:00 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo, con la participación de más de 16 mil voluntarios.

Ópera fílmica “Cuauhtémoczin”, los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, a las 20:00 horas en el Zócalo.

Mega clase de baile “Catrinas y Catrines”, el 30 de octubre a las 17:00 horas, también en la Plaza de la Constitución.

Paseo Nocturno “Muévete en Bici”, que recorrerá 19 kilómetros por Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.

Además, se llevarán a cabo funciones de cine, presentaciones teatrales, concursos de calaveritas, actividades en museos y exposiciones artísticas bajo el lema “Territorios de Paz”, que busca fortalecer la convivencia comunitaria a través del arte y la tradición.

Desfile de Día de Muertos 2025: fecha, hora y recorrido

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 se realizará el sábado 1 de noviembre a las 14:00 horas, partiendo de la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec rumbo al Zócalo capitalino.

Participarán más de 7 mil artistas y voluntarios, con carros alegóricos, comparsas, música y representaciones escénicas que rendirán tributo a la memoria, la vida y la diversidad cultural de México.

Cultura y turismo unidos en la celebración

La secretaria de Cultura, Ana Francis López Bayghen Patiño, adelantó que se esperan más de 5 millones de asistentes en toda la ciudad durante estas festividades. Mientras que la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto Guerrero, anunció paseos en trajineras, ferias del cempasúchil y concursos de ofrendas en zonas emblemáticas como Polanco, Reforma, la Zona Rosa y el Centro Histórico.

Finalmente, Brugada subrayó que la celebración de Día de Muertos en la Ciudad de México “no solo honra a quienes se fueron, sino también a quienes siembran vida en nuestras chinampas y comunidades”.