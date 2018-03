Sin duda es la producción más grande que he hecho y puedo decir que una de las más caras en la historia del teatro en México , detalló Alejandro Gou, productor de teatro que trajo a México el musical Billy Elliot, el cual se estrena este viernes en el Centro Cultural Teatro II.

Es un musical para el que hicimos aquí en México todo desde cero. Llevamos orquesta en vivo, automatización; todo es por computadora, hicimos algunos cambios de escenografía y tenemos 120 luces robóticas, consolas de alta tecnología. No escatimamos en nada para producir la obra , agregó el productor mexicano.

Un dato relevante es que para la obra se creó la academia Billy Elliot/Banamex donde se preparan 16 Elliots y se planea que continúe por muchos años para que sirva de semillero artístico.

Yo tenía miedo de no conseguir a los niños. Ya estaba preparado para irme a Argentina y España a conseguirlos, pero el resultado en México fue maravilloso, son niños muy talentosos y hemos trabajado muy bien con los papás a los que agradezco todo el apoyo , comentó.

Billy Elliot es un clásico del teatro musical y se ubica en 1984 durante una huelga de mineros, donde se cuenta la historia de un niño que descubre la belleza del ballet mientras su padre quiere que sea boxeador en tiempos turbulentos.

Es una obra maravillosa, un clásico... es un musical inspirador y motivador del que el público va a salir fascinado por la historia, el talento de los niños y la producción que hemos preparado que les aseguro es grandiosa y está al nivel de Nueva York o Londres , explicó Gou.

La adaptación del musical para México fue realizada por Susana Moscatel y René Franco, pero de ninguna manera se tropicalizó.

La licencia no me deja cambiar, ni mutilar, ni agregar nada. No se hizo ninguna tropicalización para México. La huelga de los mineros, sigue la huelga de Londres, sigue Margaret Thatcher. Los únicos cambios que hicimos fue de escenografía y el teatro también se remodeló de manera importante y estoy seguro que la gente va a salir muy contenta , finalizó el productor.

¿Quién es Alejandro Gou?

El productor tiene más de 15 años haciendo obras de teatro infantiles y con nombres famosos como los Mascabrothers. El Tenorio Cómico, Timbiriche, el musical, El Joven Frankenstein, Los Hijos De Trump y El Sirenito entre otras.

La Academia Billy Elliot

El espacio está a cargo de Laura Morelos, ex directora de la Compañía Nacional de Danza; Carlos Ramírez, director musical; Carlos Moreno, gimnasia olímpica y Óscar Carapia entre otros.

Centro Cultural II

Av. Chapultepec ?y Av. Cuauhtémoc.

Viernes 20:30 hrs.

Sábado, 17:00 y 20:30.

Domingo, 13:00 y 17:30.

