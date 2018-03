¿Qué habría pasado las últimas cuatro décadas de la televisión sin el programa pionero The Mary Tyler Moore Show?

Puede que no haya habido 30 Rock o Girls o Parks and Recreation o Murphy Brown. Ciertamente no habría habido Hill Street Blues ni St. Elsewhere.

The Mary Tyler Moore Show, centrada en una productora de televisión local, y su protagonista, Moore, que murió la semana pasada a la edad de 80 años, sentaron las bases para más programas de televisión en los que las mujeres eran la fuerza impulsora.

El humor, el estilo y la vulnerabilidad de Mary Tyler Moore han tenido una profunda influencia en mí como creadora de televisión y en cada mujer que conozco trabajando en televisión para superar las expectativas de la feminidad tradicional , dijo Lena Dunham, creadora de Girls, en un comunicado a los medios.

Su notable presencia y su adelantada habilidad para exponer la condición de la mujer soltera trabajadora con humor y pathos nunca será olvidado .

Cuando creó 30 Rock, Tina Fey regresó a los DVD de The Mary Tyler Moore Show, dijo a The New York Times en el 2007. El programa de la cadena NBC sobre una mujer soltera que trabaja en televisión con un jefe severo y adorable, obviamente compartía paralelismos con el programa de Moore.

Hablamos de ese programa como una plantilla, obviamente, de un gran show, pero también un programa que tiene que ver con las relaciones en el lugar de trabajo, pero no con la televisión , dijo Fey a The New York Times.

Fey también sintió la influencia desde una edad joven, viendo The Mary Tyler Moore Show cuando era una niña.

Había una noche de televisión que era para Mary Tyler Moore y esa era una noche sagrada para mí , dijo en un documental de PBS del 2015. Ese programa fue algo muy, muy importante .

A finales de los años 80 y los 90 vio a Candice Bergen protagonizando Murphy Brown, una comedia de grupo centrada en torno a una única locutora femenina.

La creadora del programa, Diane English, había visto sólo ocho episodios de la comedia de los años 70, pero cuando los críticos reseñaron Murphy­ Brown, el programa de Moore era a menudo invocado.

Quizás The Mary Tyler Moore Show no influyó directamente en el idioma inglés, pero su importancia dentro de la cultura pop allanó el camino para que el público recibiera una versión actualizada de tal construcción.

La dinámica entre el personaje de Moore, Mary Richards, y su jefe­ Lou Grant, interpretado por Ed Asner, también sirvió como plantilla para futuras relaciones televisivas.

En el programa de comedia de NBC, Parks and Recreation, el personaje de Amy Poehler, Leslie Knope, tiene un profundo respeto por su jefe, Ron Swanson, que es interpretado por Nick Offerman, aunque a menudo se enfrenta a él.

Poehler comparó a Leslie y Ron con Mary y Lou durante un panel del 2014. Leslie y Ron eran como opuestos, y todavía lo son, pero al principio estábamos mostrando los dos lados del trabajo del gobierno, y cuando empiezas un show... tienes que mostrar que es un programa sobre este tipo de personas, y Ron y Leslie eran buenos, un poco como la relación entre Mary y Lou-Grant . Su impacto alcanzó hasta la serie de NBC Friends, particularmente en su final del 2004, que muestran que la cocreadora Marta Kauffman ha dicho que fue influenciada por el show de Moore.

En una entrevista del 2004 con The Baltimore Sun, Kauffman llamó el final del programa de Mary Tyler Moore el estándar de oro .

El show de Moore fue producido por MTM Enterprises, una compañía de producción iniciada por Moore y su entonces marido, Grant Tinker, quien murió en noviembre pasado. MTM pasó a producir St. Elsewhere y Hill Street Blue, programas innovadores en todo su derecho. El show de Moore y su representación de una productora valerosa, incluso tuvieron un impacto directo en la reina de la televisión diurna, Oprah Winfrey, que construyó un imperio a través de la televisión y se convirtió en la primera multimillonaria afroamericana.

En un documental de la caena de pública de televisión, PBS del 2015, Winfrey dijo: Creo que Mary Tyler Moore probablemente ha tenido más influencia en mi carrera que cualquier otra persona o fuerza .

Elahe Izadi escribe sobre cultura pop para The Washington Post.