Todo en todas partes al mismo tiempo encabeza nominaciones al Óscar con 11

La impactante película biográfica de "Elvis", la comedia negra "The Banshees of Inisherin" y la aventura multiversal "Everything everywhere all at once" obtuvieron este martes nominaciones a la mejor película en los Oscar de este año.

Otras películas que compiten en la prestigiosa carrera a la mejor película son "The Fabelmans", de Steven Spielberg, y "Avatar: la forma del agua", la secuela de James Cameron que actualmente es la sexta película más taquillera de todos los tiempos. "Top Gun: Maverick", "Tár", "Triangle of sadness" y "Women talking" completan las 10 nominadas a mejor filme.

La película de ciencia ficción "Todo en todas partes al mismo tiempo" fue nominada este martes a 11 premios Óscar y lidera la carrera por las prestigiosas estatuillas, que se entregarán el 12 de marzo en Hollywood.

Le siguen el film antibelicista alemán "Sin novedad en el frente" (9 nominaciones), la comedia negra irlandesa "The Banshees of Inisherin" (Los espíritus de la isla, la cinta biográfica sobre el astro del rock and roll "Elvis" (8 nominaciones), y la muy íntima "Los Fabelman" (7 nominaciones).

Nominadas al Óscar a mejor película

"Sin novedad en el frente"

"Avatar: El camino del agua"

"Los espíritus de la isla"

"Elvis"

"Todo en todas partes al mismo tiempo"

"Los Fabelman"

"Tár"

"Top Gun: Maverick"

"El triángulo de la tristeza"

"Ellas hablan"

Nominados a mejor director

Martin McDonagh, "Los espíritus de la isla"

Daniel Kwan y Daniel Scheinert, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Steven Spielberg, "Los Fabelman"

Todd Field, "Tár"

Ruben Ostlund, "El triángulo de la tristeza"

Nominados a mejor actor

Austin Butler, "Elvis"

Colin Farrell, "Los espíritus de la isla"

Brendan Fraser, "La ballena"

Paul Mescal, "Aftersun"

Bill Nighy, "Living"

Nominadas a mejor actriz

Cate Blanchett, "Tár"

Ana de Armas, "Blonde"

Andrea Riseborough, "To Leslie"

Michelle Williams, "Los Fabelman"

Michelle Yeoh, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Nominadas al Óscar a mejor película internacional

"Sin novedad en el frente" (Alemania)

"Argentina, 1985" (Argentina)

"Close" (Bélgica)

"EO" (Polonia)

"The Quiet Girl" (Irlanda)

Nominados a mejor actor de reparto

Brendan Gleeson, "Los espíritus de la isla"

Brian Tyree Henry, "Resurgir" (Causeway)

Judd Hirsch, "Los Fabelman"

Barry Keoghan, "Los espíritus de la isla" en Hispanoamérica

Ke Huy Quan, "Todo en todas partes al mismo tiempo"

Los ganadores de los máximos galardones de la industria se darán a conocer el 12 de marzo en una ceremonia presentada por el cómico Jimmy Kimmel y emitida en directo por la cadena ABC, de Walt Disney.

Los Oscar y otras galas de premios del mundo del espectáculo han tenido problemas para atraer a los telespectadores en los últimos tiempos, sobre todo a los más jóvenes, que pasan el tiempo en TikTok y YouTube.

La edición del año pasado, en la que Will Smith abofeteó al presentador Chris Rock antes de ganar el premio al mejor actor, atrajo a unos 15.4 millones de telespectadores, la segunda audiencia más baja de la historia.

Los ganadores serán votados por los cerca de 10,000 actores, productores, directores y artesanos cinematográficos que componen la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

