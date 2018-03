El actor Arnold Schwarzenegger le sugirió este jueves a Donald Trump intercambiar trabajos después de que el presidente estadounidense se burló de los índices de audiencia de su antiguo programa "The Celebrity Apprentice".

Schwarzenegger, la ex estrella de la franquicia "Terminator" y ex gobernador republicano por California, tomó las riendas del "reality show" después de que Trump diera un paso al costado para lanzarse a la presidencia.

Trump, quien durante 11 años fue anfitrión de los programas "The Apprentice" y "Celebrity Apprentice", contó este jueves durante el Desayuno de Oración Nacional que el productor del programa Mark Burnett le había dicho que no funcionarían.

"Pero tuvimos un gran éxito con 'The Apprentice' y cuando me postulé a la presidencia tuve que dejar el programa, ahí supe con seguridad que lo estaba haciendo", dijo Trump.

