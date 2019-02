El Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), un fideicomiso federal para la producción, posproducción, distribución y exhibición de largometrajes sufrió una serie de cambios. Las autoridades dicen que no dañará la producción de películas mexicanas.

“Sí la va afectar, el análisis no parece serio, si no se abren los datos y no publican la metodología. Considero que una política pública no debiera ser afectada por otra. ¿Para qué afectar un estímulo que funciona bien y que a mediano plazo en la derrama devuelve tres veces al Estado ese monto”, afirmó el productor y cineasta Amir Galván Cervera.

La Secretaría de Cultura señaló que “los contribuyentes podrán beneficiarse del Eficine junto con otros tratamientos fiscales, exceptuando el Régimen Opcional de Grupo de Sociedades, el régimen de maquiladoras para efectos fiscales, así como los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles.

“Inhabilitaron la posibilidad de apoyo de los consorcios. Conglomerados de empresas grandes que consolidan saldos entre ellas y determinan su pago de ISR. Muchas reducirán sus montos de apoyo. En sondeos informales con productores y posibles contribuyentes, pareciera que el impacto efectivamente es mucho mayor de lo que se manifestó oficialmente. Y ante los recortes en gasto de los otros fondos de fomento es muy probable que ocurra una desaceleración importante en la producción de películas mexicanas”, agregó el director de cine.

Las autoridades informaron que “en el 2019, el monto total del estímulo a distribuir entre los aspirantes del beneficio, no excederá de 650 millones de pesos para los proyectos de inversión en la producción cinematográfica nacional ni de 50 millones de pesos para los proyectos de inversión en la distribución de películas cinematográficas nacionales”.

“La Secretaría de Cultura estimó que esta restricción afectaría sólo 6% de la producción, pero nunca manifestó públicamente su metodología de análisis. No transparentó el listado de empresas en esos supuesto. Sin un análisis profundo de impacto, esta política de recaudación golpea a la principal fuente de financiamiento”, explicó Galván.

El Instituto Mexicano de Cinematografía aseguró mediante un comunicado que después del análisis a la base de datos de los contribuyentes aportantes al Eficine, producción del 2007 al 2018, se observa que no existen contribuyentes aportantes que hayan aplicado los estímulos fiscales a las maquiladoras o a los fideicomisos dedicados a la adquisición o construcción de inmuebles.

“Asimismo, se identificó que sólo 6% de los contribuyentes aportantes que recibieron el Eficine se encuentran en el Régimen Opcional para Grupos de Sociedades. El monto aportado por estos contribuyentes representa apenas 8% del total autorizado durante todo el periodo de análisis, del 2007 al 2018”, explica.

“Si el análisis de 6% es cierto, no me parece representativo en ahorro para recaudación”, finalizó Amir Galván.

Durante el ejercicio fiscal del 2018, repartidos en dos periodos en términos del artículo 189, se distribuyeron 609 millones 969,008.94 pesos y a 27 proyectos de distribución cinematográfica 35 millones 296,428.00 pesos por concepto del estímulo fiscal que se otorgó a proyectos de inversión en la producción y en la distribución cinematográfica nacional, respectivamente.

Algunos de los contribuyentes son Daimler Manufactura, Estudios Azteca, Mercedes Benz, Televisa, Diageo México, Casa de Bolsa Banorte, Cinépolis, entre muchos otros.

