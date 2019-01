Tras la publicación en El Economista de “La Megabiblioteca se encuentra otra vez en problemas” (23 de enero del 2019) un grupo de trabajadores de la Biblioteca José Vasconcelos se acercó a este reportero para denunciar que llevan un mes sin cobrar y sin ninguna respuesta de las autoridades.

“El 80% de los trabajadores de la biblioteca es personal eventual y es el que hace que funcionen todos los servicios al público. Somos alrededor de 65 empleados y desde hace un mes no cobramos ni sabemos qué va a pasar”, señaló uno de los representantes que prefirió no revelar su nombre por posibles represalias.

Los trabajadores siguen trabajando en la biblioteca sin pago alguno pese a que muchos tienen alrededor de 13 años de servicio y están capacitados para ofrecer los servicios en el recinto. “La biblioteca tiene personal eventual, freelance y otros que son de honorarios que vienen por proyecto. Nosotros somos personal contratado desde el 2006 y esto no es justo”, expresó.

Son alrededor de 65 a 70 personas quienes hicieron exámenes y pasaron por un proceso de selección en el que participaron más de 400 aspirantes, de los cuales fueron aceptados los que permanecen laborando.

“No se nos da información, ni del director Daniel Goldin, ni de la Dirección General de Bibliotecas. Nadie. Brillan por su ausencia. Algunos compañeros ya fueron retirados de la biblioteca, son 17 personas”, agregó.

A pesar de eso, en esta semana llegó nuevo personal a la biblioteca, cerca de 30 trabajadores freelance, pero ninguno para el área de servicio al usuario; todos son para el área administrativa.

“La biblioteca da servicio a cerca de 2 millones de personas al año y se necesita personal que atienda a la gente. Ahora, la biblioteca sólo funciona a 50% y es muy grave”, expuso.

Tras la campaña en redes sociales y declaraciones de los trabajadores a los medios de comunicación, se reunieron con Marx Arriaga, director de la Dirección General de Bibliotecas.

“Estuvo con nosotros, pero sólo para saber quién había platicado nuestra situación en los medios. Quería la cabeza de uno de nosotros. Pero de los contratos, de nuestros sueldos y problemas no sabía nada”, dijo.

Los trabajadores denuncian que están contratando trabajadores con sueldos mucho más altos de los que ellos perciben (o percibían).

“Lo que pedimos es la recontratación, que no nos tengan en la incertidumbre de no saber qué va a pasar con nuestros contratos. Pedimos que sean por lo menos de un año y no de tres meses como han prometido, que, por cierto, hasta ahora tampoco no han cumplido. O que se nos basifique, la ley lo establece”, finalizaron.

El recorte de personal en la Biblioteca José Vasconcelos, como se efectúa en otras dependencias, es parte del plan de austeridad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

