La música mexicana no está vigente, ni se le ha dado difusión ni el lugar que merece desde hace más de 25 años , señaló la cantante Aida Cuevas, quien celebrará 40 años de carrera en el Teatro Metropólitan.

Yo tengo mucho tiempo luchando a contracorriente para que haya espacios, que sea tocada en la radio, en la televisión, pero, por desgracia, la música ranchera no tiene espacios. Necesitamos más apoyo para la música mexicana y creo que es hora de que peleemos por lo nuestro , agregó.

En su carrera, Aida Cuevas ha grabado cerca de 37 discos, con más de 7 millones de copias vendidas, y recibió infinidad de premios.

El maestro Manzanero (Armando) está abogando por todos nosotros y por la música mexicana y es una institución a la que le van hacer caso. De hecho, tengo entendido que la XEB estará dedicada a la música mexicana , explicó la cantante.

Para Cuevas, sería ideal que hubiera un decreto para un espacio como la hora nacional pero dedicado a la música nacional.

Es importante que las nuevas generaciones sepan qué es la música mexicana, que sepan quienes son los mejores compositores, interpretes, etcétera , señaló.

Para Aida Cuevas ha sido difícil seguir en la música; de hecho, tuvo que salir de México para hacerlo.

He tenido que buscar nuevas formas para estar vigente y comencé hacer muchas presentaciones fuera de mi país. Pero ahora las redes sociales me dan más acceso a la gente, para comunicarles que sigo aquí, cantando y trabajando donde me quieran .

Por amor a México ?y al mariachi

Para su concierto de aniversario, Aida Cuevas hará un repaso por su carrera musical:

Cantaré mis éxitos, algunos boleros con mariachi y me acompañarán en el escenario Lila Downs, Pablo Montero, Jorge Muñiz (por confirmar) y mis hijos, Rodrigo y Diego, ambos son los productores de este concierto , detalló.

Las mujeres se ganaron un lugar en la música ranchera, opinó Aida Cuevas, quien espera que salgan nuevos talentos.

Las nuevas generaciones me mandan sus videos, veo talento y a muchas niñas talentosas y espero que les vaya bien y sigan trabajando duro, fieles a la música mexicana .

Respecto a la decisión de la Academia Latina de la Grabación (LARAS, por su sigla en inglés) de dejar desierta la categoría a Mejor Álbum de Música Ranchera por falta de producciones, comentó:

Una lástima. Además, si este año no hay tampoco, van a eliminar a la categoría, por eso les pido ayuda a todos, en especial a los jóvenes cantantes, que graben discos con mariachi. El mariachi es la música representativa de México y no hay que dejar que muera nunca .

El show de la cantante mexicana se grabará en CD y DVD. Yo espero que la gente venga y salga contenta del concierto, que cante conmigo, que disfrute la música ranchera, y estoy segura de que será una noche inolvidable para mí y el público , finalizó la intérprete.

Teatro Metropólitan.

Independencia #90, ?colonia Centro.

19 de febrero. 18:30 horas.

Boletos: de $255 a $1,766 (VIP)

vgutierrez@eleconomista.com.mx