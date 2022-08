Malinche conquistará Madrid en la noche de la Independencia

El próximo 15 de septiembre México dará el grito de Independencia en Madrid en paralelo al estreno mundial de "Malinche", el nuevo musical de Nacho Cano, ex Mecano, con la actriz mexicana Andrea Bayardo como una de las protagonistas, (la otra es Amanda Digón) que encarnará la vida de esta singular personaje, precursora del mestizaje y de la mexicanidad, y que causa fascinación en Europa pero que, paradójicamente, en México ha sido estigmatizada por la historia oficial como traidora.

Sin monumentos que la dignifiquen y reivindiquen, salvo en Oluta, Veracruz, donde historiadores ubican su origen, es apenas en 2021, en ocasión de los 500 años de la Conquista, cuando el Congreso de la Unión exhortó al gobierno de la Ciudad de México para que se erija un monumento a la traductora del conquistador Hernán Cortés en la capital de la República.

Este martes, desde la Casa de México en España, en Madrid, en conferencia internacional, el estreno del musical fue anunciado por su productor y director Nacho Cano, al tiempo que presentaba a la protagonista mexicana, la actriz Andrea Bayardo, nacida en Guadalajara, destacada por sus papeles protagónicos anteriores en “Aída”, “Amor sin Barreras”, “Érase una isla” y que actuó recientemente en la producción en México de “El Rey León”.

“La historia que construimos juntos”

En el anuncio, el jefe de la Cancillería de la Embajada de México en España, Óscar Arturo Esparza Vargas, reconoció la iniciativa que tardó 10 años en concretarse y felicitó a Nacho Cano. “La Malinche -dijo- es sin duda figura central que ha dado a México uno de sus comienzos y que por su rol fundacional tiene todavía mucho que enseñarnos (…) quizá La Malinche sea el origen de esta fusión que dio lugar al mestizaje que caracteriza a la mexicanidad hoy en día”.

“El encuentro, en esa acepción de acercamiento y relación de Malinche con Hernán Cortés representa ese origen. México y España están unidos desde entonces”, apuntó. Destacó que el estreno se da en el 45 aniversario del restablecimiento de las relaciones entre ambos países.

Esparza Vargas señaló además que la obra estuvo asesorada por especialistas mexicanos conocedores de la historia de México, “a quienes Nacho tomó muy en cuenta para la realización de esta obra”, y citó al antropólogo Diego Prieto Hernández, director general del INAH, al historiador Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología; y a la arqueóloga Patricia Ledesma, directora del Museo del Templo Mayor.

“Esto es importante tanto para México como para España, porque nuestra historia no es solamente lo que ya está escrito sino la que seguimos escribiendo juntos”, concluyó el diplomático.

“Con alma en la mirada”

A tres semanas del estreno mundial, Nacho Cano luce emocionado. Dice que ha estado involucrado en este proyecto muchos más años de los que transitó al lado de Mecano y declara que su corazón ha estado mucho tiempo dividido entre México y España. “Cuando hacíamos gira por México me daba rabia volverme, por lo bien que me lo pasaba, por su magia, y porque desde un principio entendí que lo más importante de México es lo que no se ve. Y eso que lo que se ve es mucho, pero lo que no se ve, es espectacular.”

“La amabilidad de la gente, por ejemplo; o cómo puedo explicar yo que el olor de la fruta es mucho más intenso que otros sitios, hay muchas de estas cosas que yo valoro, y que evidentemente me hacen sentir un amor especial por ese pueblo”.

Promete que "Malinche. El musical" será como una transportación en el tiempo 500 atrás. “Será algo nunca visto en Europa. Embarcaciones, pirámides, mares, caballos, dioses…harán que el espectador pueda vivir ese mundo mágico, en una experiencia emocionante, espectacular”, asegura.

“Y quién mejor que una mexicana (Andrea Bayardo) para representar a este personaje, para mi el más importante en la construcción de América, y esto que digo no es una frase de marketing, si pensamos quién ha sido la mujer que ha tenido más impacto en lo que hoy define a América: mestizaje, fusión, celebración, conflicto (…) eso no hubiera sido posible sin Malinche, no me viene a la mente ningún otro nombre de mujer tan importante como Malinche”.

Respecto a Bayardo, dice que supo que era la indicada para representar el papel porque “ella tiene un alma en la mirada. En este musical hay mucho de mirar y no decir, por eso es muy importante que desde el escenario una persona esté mirando a las mil y un personas, y eso ella lo tiene, y tiene la capacidad de acaparar esa atención”.

Por su parte, Andrea Bayardo, con una licenciatura de Relaciones Internacionales por el Tec de Monterrey y una maestría en Intervención Psicosocial y Comunitaria por la UAM, dice que ser mexicana y tener un conocimiento amplio de la historia, además de una liga personal con la figura de Malinche le dan tablas para asumir el papel.

“Estoy viviendo un sueño maravilloso, fue un gran reto cambiar el chip de “El Rey de León”, volver a mis raíces, recordar mis clases de historia, pero creo que ser mexicana y tener un conocimiento amplio de la historia y una carga emocional hacia un personaje con el que me identifico tanto a nivel personal es un plus para lo profesional, y a eso le sumo que me he sentido muy arropada por todo el equipo de profesionales talentosos que han estado ahí conmigo”.

Al final de la conferencia, la pregunta -siempre en la atmósfera- tardó en caer, pero cayó ¿Debe España pedir perdón por la Conquista?

Nacho Cano, luego de dar un recorrido fulminante por el acontecimiento histórico y derribando consabidos mitos a machetazo limpio, sobre la crueldad de Cortés o la bondad del imperio mexica, acabó por decir: “Todas las leyendas negras que se hacen, que se ponen, que tal, pues mira, a mí no me interesan en absoluto, a mi me interesa que hay una historia que tiene todo los elementos para que el público sepa algo de ellos mismos y disfruten, porque al final en un musical tú quieres disfrutar, y tiene que ser divertido, y yo tengo dos ‘Corteses’ que están más buenos que el pan, que cuando las mexicanas les vean, no van a plantearse si Cortés era un cabrón o no, te lo aseguro”.

“Al final, la historia de México, y la de Malinche y Cortés, es una historia de amor, con subidas y bajadas, y nosotros quisimos hacer la obra de esa historia de amor, rescatar lo hermoso de esa historia, de lo otro no, de eso no hacemos un musical”, remató.

La actriz tapatía declara que cree en el discurso del hermanamiento entre México y España en contraste con quienes apuestan por el enfrentamiento. “Al final, la mayoría de las personas mexicanas somos mestizas; yo siempre he estado a favor del discurso del mestizaje, del hermanamiento y del amor entre los pueblos, en lugar del otro discurso que va más relacionado con el enfrentamiento”.

"Malinche. El musical" se estrenará el próximo 15 de septiembre con localidades agotadas en un escenario construido ex profeso, Espacio Malinche-Ifema, en Madrid, anunciado como uno de los escenarios más espectaculares de Europa. Luego vendrá a México a finales de 2023, y continuará por Estados Unidos y otros países.