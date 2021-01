De la tinta de Sandra Becerril supura el horror. Es una de las autoras del género más prolíficas en México. Sus 22 novelas en poco menos de 20 años como autora no mienten. Si la imaginación de Becerril fuera tan tangible en esta realidad, podría asegurarse que trabaja a dos mentes y cuatro o más manos y dispone de más horas al día para imaginar, crear, corregir y pulir sus historias.

Su habilidad narrativa, esa cadencia de tensión que es más que una exigencia para un género de fantasía oscura, está tan depurada que ha tenido tiempo para trascender los libros y también se ha apropiado del horror en la gran pantalla. Desde 2005 ha sido guionista de unas 40 producciones para la televisión y el cine. Por la última película que escribió, Desde tu infierno, recibió la nominación al Premio Ariel 2020 por el Mejor Guion Adaptado de su propia novela homónima, publicada en 2016.

“Cuando veo películas de terror o cuando la leo es como estudiar”, comparte la autora en entrevista telefónica. “Tengo muchas novelas, quizás diez de hace varios años, que nunca voy a publicar porque no tienen la calidad que me gustaría. Soy muy exigente conmigo misma. No entrego un guion o una novela hasta que no esté completamente satisfecha”.

Becerril está promocionando su nueva novela, El silencio de todos los muertos, publicada por la editorial De Otro Tipo, un cruce entre thriller e historia de casa embrujada que le sucede en la Ciudad de México de los años 80 a una desafortunada familia que decide habitar en ella.

La narración, dice, tiene mucho de cinematográfica, permite al lector escudriñar desde la perspectiva, y sobre todo los secretos, de los cuatro habitantes de esa casa al sur de la ciudad mientras estos son testigos de hechos por demás anormales que les enchinan la piel. La historia le confiere al lector el don de la ubicuidad, al mismo tiempo que lo colma de incertidumbres.

“Ahora somos muy visuales por los efectos de la tecnología. Los lectores quieren todo de manera inmediata. Eso ha cambiado la manera de narrar. Estamos acostumbrados a ver el terror en la pantalla. Las descripciones en los libros ya no pueden ser tan amplias como cuando lo eran en lo gótico o en lo victoriano. Ahora la atmósfera no debe ser completamente descriptiva sino que apoye las acciones de los personajes. Eso he aprendido del cine, cuya escena debe aportar una acción, ayudar en el adelanto de la historia. Eso ha cambiado mi manera de narrar desde hace 15 años, cuando empecé a escribir guiones”.

Las pulsiones, esa tensión entre el eros o el sexo, y el thánatos, la violencia o la muerte, son un móvil de la narrativa de horror. La dicotomía del ser humano podría entenderse como una actividad térmica que provoca un géiser del que abrevan la literatura y el cine de género. Becerril admite que tanto para autores como para cineastas de horror “es una tentación dejarse llevar”, hay una atracción hacia lo oscuro tanto como una repulsión y, en medio, el espectador en la búsqueda de los límites.

“Hay ciertos temas de los que no me gusta hablar como persona, porque ya tenemos suficiente con la realidad, pero cuando escribo libros o guiones trato de hacerlo sin restricciones, procuro llevar a los personajes más allá de su límite. Se nota cuando los amarramos, les ponemos una barrera y de ahí no pasan. Lo interesante es llevarlos más allá, hacerlos sufrir para ver de lo que son capaces. También creo que cuando llegas al clímax debes terminar la historia casi de inmediato”, señala.

La autora reflexiona sobre el momento que vive la literatura de si bien no toda de horror, sí incrustada con elementos fantásticos, oscuros, perturbadores en la narrativa, ese realismo mágico que parece un distintivo de lo latinoamericano, y la participación de las mujeres en ello.

“Creo que en el cine he conocido más guionistas mujeres o directoras que se quieren dedicar al género, pero en la literatura lo veo un poco más complicado. Creo que todavía estamos muy enfocados al drama y otro tipo de géneros. En México apenas está renaciendo. Los textos están, pero hace falta apoyo de las editoriales para que crean en él, que vean que sí se vende. Necesitamos consumir más historias mexicanas, tanto en la literatura como en el cine. Eso nos va a permitir publicar un poco más”.

¿Quién es Sandra Becerril?

Escritora y guionista mexicana, nominada al Ariel 2020 por Mejor Guion Adaptado por "Desde tu infierno". Ha publicado con Alfaguara, Ediciones B, Beek y Amarante, entre otras editoriales, en México, Estados Unidos, Argentina, España y Cuba. Ha escrito 22 novelas entre las que se encuentran Valle de Fuego, Tu cadáver en la nieve, Antes de mí, La calle de las brujas y Ciudad oscura. Tiene en su haber 40 guiones para películas y series como Nightmare Cinema, En los tiempos de mi general y El departamento. Es la primera mexicana en escribir para la serie Maestros del Horror, en Hollywood, de la que han tomado parte directores como John Carpenter, Wes Craven, David Cronenberg, Guillermo del Toro y Sam Raimi, entre otros.

