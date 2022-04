“Ya lo extrañaba, aunque estoy fuera de forma, eso sí”, dice Isaac Hernández, como si se tratara de un desafío físico del que se pierde la práctica por falta de entrenamiento, cuando se le pregunta sobre la cantidad de entrevistas que ha atendido durante dos días, prácticamente sin pausa entre cada una, con estrictos y limitados 15 minutos de duración, como parte de la campaña de medios por el próximo regreso del espectáculo Despertares, que no había podido llevarse a cabo desde 2019.

“Definitivamente es un shock volver de lleno a este monstruo que es Despertares”, reconoce el ganador del Benois de La Danse 2018, quien en enero pasado anunció su regreso a la compañía que le brindó la confianza y sirvió de peana para su proyección internacional, el San Francisco Ballet. “Se me había olvidado la dimensión y la complejidad de esta producción. Pero ha sido increíble volverlo a vivir, porque, la verdad, no pensé que estaríamos aquí otra vez”.

El próximo 6 de agosto, Despertares retomará el escenario del Auditorio Nacional por sexta ocasión, con una depurada lista de 30 artistas escénicos de clase mundial y un programa artístico dirigido por el propio Hernández e integrado por 14 números.

Con una postura divergente a los criterios que distintas compañías y países han fijado respecto al veto generalizado de figuras y expresiones rusas, Hernández incluyó entre sus invitados a varios rostros de dicho país, entre ellos, la prima ballerina de The Royal Ballet, de Londres, Natalia Osipova; la titular del National Ballet of Canada, Jurgita Dronina, de nacionalidad rusa-lituana, y a los bailarines principales del legendario Bolshói, María Alexandrova y Vladislav Lantratov.

Nuevo talento, su prioridad

Mantener un proyecto como Despertares no ha sido fácil para el —más que consolidado— ya legendario bailarín mexicano. En 2019, durante la presentación del espectáculo en Guadalajara, Hernández compartió con este medio que el proyecto complementario, Despertares Impulsa, una iniciativa para la búsqueda y estímulos de nuevos talentos mexicanos, estaba en riesgo de desaparecer por falta de financiamiento. En aquel entonces, Hernández compartía que quizás 2019 sería el último año de Impulsa e incluso él mismo tendría que desembolsar una fuerte cantidad de dinero personal para hacerlo posible.

Por ello, se le pregunta qué tan lejos está la posibilidad de revivir Impulsa y sobre cómo la pandemia y los retos que se han venido con ella cambiaron sus prioridades fuera del escenario, como un agente y gestor cultural preocupado por el desarrollo de las expresiones escénicas en nuestro país.

“Mis prioridades no han cambiado, aunque me da mucha pena que en esta ocasión no pueda presentar Despertares Impulsa. Las últimas ediciones significaron una pérdida considerable en lo personal. Luché porque esto siguiera adelante, precisamente porque me parecía importante que estas oportunidades de calidad llegaran de manera gratuita a los jóvenes, pero este año no encontré la manera de que pudiera regresar ese proyecto. Y tendría mucho valor hacerlo en un momento donde tantas personas han perdido su trabajo y la esperanza de su futuro dentro de las industrias creativas”.

Sin embargo, precisa, está tratando de rescatar la esencia de Impulsa, que son las audiciones, y confirma a este diario que después de seis años de no claudicar e insistir a la puerta de la Royal Ballet School, logró convencer a sus especialistas para viajar a México a buscar talento de manera gratuita. Sin embargo, para concretar este cometido, indica, es necesario conseguir financiamiento para los gastos operativos.

“Me arriesgué un montón. Les dije que lo voy a lograr e incluso estoy proponiendo las fechas de las audiciones para la primera semana de agosto. Ahora tengo la misión de conseguir el recurso. Estoy tratando de que la iniciativa privada nos apoye, pero también tuve una conversación con la señora secretaria de Cultura (Alejandra Frausto) y le pedí que me ayude a lograr estos apoyos. Me comentó que tienen recursos que están limitados, como están limitadas muchas de las economías en este momento, pero me parece que le pareció importante que estas audiciones sucedan y se comprometió a encontrar el apoyo. Sé que tienen otras prioridades, pero creo que debemos compartir la responsabilidad de lograr que esta oportunidad llegue a los jóvenes mexicanos”.

Volver al San Francisco Ballet, afirma el bailarín que cumple 32 años el próximo 30 de abril, le permitirá estar más cerca de México y así impulsar esa otra preocupación profesional: “defender los intereses de las industrias creativas, desarrollar política pública coherente con las realidades que estamos enfrentando, que nos den las herramientas adecuadas para incluir a la iniciativa privada de una manera más efectiva y que permitan construir proyectos a largo plazo, abrir caminos para eliminar tantos procesos burocráticos”, concluye.

Federación de Industrias Creativas México

En febrero de 2020, Isaac Hernández, junto con su hermana, Emilia Hernández, y la mecenas Marie Thérese Hermand de Arango fundaron la Federación de Industrias Creativas México (FICM), un proyecto para unificar voces, gestar nuevas estructuras de financiamiento y sostenibilidad de las artes en el país, es decir, vías de emancipación del ejercicio creativo ante los recursos públicos. El bailarín compartió a este diario que recientemente se reunió con la gestora cultural Zélika García, fundadora y directora de Zona Maco, para invitarla a sumarse al patronato. Esta aceptó.

Otros invitados de Despertares 2022:

Tamara Rojo – directora artística del English National Ballet

James Streeter – primer solista del English National Ballet

Chey Jurado – bailarín urbano

Michaela DePrince – segunda solista del Boston Ballet

Francesco Gabriele Frola – bailarín principal del National Ballet of Canada

Sae Eun Park – bailarina del Ballet de la Ópera de París

Esteban Hernández – primer bailarín del Ballet de San Francisco

Agrupaciones invitadas:

Guetto Funk Collective

Geo Meneses con Los Mocorinos

