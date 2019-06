A los 18 años, Jimena García Álvarez-Buylla salió de la casa de su familia. Mucho de ese tiempo fuera de casa estuvo en el Reino Unido. Ahí estudió la carrera de Bellas Artes en la Goldsmiths University of London. De vuelta al país, a los 24 años, el reencuentro con el hogar de su infancia, los objetos que la vieron crecer, y el jardín que le motivó una cualidad contemplativa fueron determinantes para detonar una obra plástica que, por sí misma, ya habla de una joven artista que no hay que perder de vista.

García Álvarez-Buylla es reconocida por artistas como Abraham Cruzvillegas, por ejemplo, quien dice de su trabajo que “Jimena contempla, silenciosa pero arrebatada de sublime estupor, la posibilidad, la voluntad, la energía y el poder de transformación del arte. Dejar de ser para poder ser”.

Sentada en la sala de esa casa familiar dice de ella que “es un pequeño santuario” y “un pedazo de paraíso”. Ese reencuentro emocional con el hogar familiar fue el pretexto para la acción de su último proyecto artístico, la exhibición de Como en casa, una sumamente personal, intimista incluso y, hasta cierto punto, inclasificable, para la que ese mismo espacio en Tlalpan, y su apacible jardín, fueron el lugar de encuentro y reencuentro.

Mejorar la formación de los artistas

En conversación con El Economista, argumenta que en México no se ha protegido a los artistas como se nos debería proteger, no como individuos sino como redes de personas. “La gestión y la creación cultural ha dejado mucho a que cada quien se defienda por sí mismo, lo cual ha generado una falta de articulación muy fuerte en términos de generar espacios (expositivos). Por eso tenemos grandes nombres con grandes proyecciones internacionales, pero no tenemos una comunidad artística realmente potente; está muy fragmentada”, explica.

Para ella, lo ideal es que se destinaran más recursos, y pone como ejemplo las becas del Fonca: deberían ser más generosas, pues, dice, “es complicado para una persona que se quiere dedicar a 100% al arte percibir una beca de 8,000 pesos al mes”.

Si pudiera ponderar una prioridad para cambiar en términos de políticas públicas, considerando el clima de austeridad gubernamental, resuelve que tendría que ser una inversión seria en la educación artística, por encima de una política de adquisición de obras. Aboga por la formación de artistas mucho más completos que sean capaces por sí mismos de entrar a los circuitos del arte, tanto nacionales como internacionales.

“También las escuelas de arte en México tienen la responsabilidad de seguir mejorando, de realmente entremezclar el mundo del arte activo con la enseñanza y la docencia”, porque, explica, “tenemos una historia y un bagaje artístico muy potente. Cuando llegas a cualquier lado del mundo, a una escuela de arte, y dices que eres de México, todo el mundo se sorprende; pero estás aquí y te preguntas dónde está ese bagaje cultural, dónde está la profundidad de esa enseñanza”.

Mirar al interior

“Ahora López Obrador acaba de decir que no quiere que haya turismo científico, lo cual es fantástico, increíble, pero lo acompañó diciendo que es importante hacer notar que, si los estudiantes se pusieran de acuerdo para ir a comunidades para estudiar y avanzar la ciencia dentro de México, él no tendría problema y lo pagaría todo. Entonces, ¿por qué no hacemos más viajes dentro de México? ¿Por qué no reconocemos nuestro propio territorio? ¿Por qué no ocupamos sus espacios? Obviamente porque hay inseguridad y porque hemos abandonado muchísimo el espacio que tenemos”, cuestiona la artista.

Agrega más preguntas: “¿Por qué la UNAM no tiene clases de campo para artistas? ¿Por qué solamente los biólogos salen al campo? ¿por qué los artistas no, si tenemos una herencia pictórica tan grande y algunas de las montañas más bellas?”.

Sin embargo, aclara que mirar hacia adentro no significa no tener la capacidad mirar al exterior. Opina que en “México hemos sido muy malinchistas y nos hemos ido siempre fuera; tenemos el magnetismo del mundo anglosajón que nos domina; nos ha atraído mucho porque lo hemos necesitado, hemos dependido de él. Tenemos una gran cantidad de mexicanos que han tenido que irse a Estados Unidos para poder sobrevivir porque en México no se les dan las oportunidades. Entonces, está bien que miremos hacia afuera porque nosotros estamos afuera en muchos sentidos, pero mejorar la atención hacia lo que estamos haciendo dentro nos va a ayudar a todos”.

Sin embargo, reconoce la complejidad del tema de los viajes al extranjero, tanto en la comunidad artística como científica, y concluye: “Tiene que haber apoyo para viajar, definitivamente. Vivimos en un mundo donde eso es necesario, pero hay que saber cuándo y cómo realmente es necesario. Voy a mezclar la parte política con una parte filosófica diciendo que viajamos por escapar más que por realmente ir a algún lado”.

