La mañana de este martes 1 de septiembre desde Palacio Nacional, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, emitió su discurso referente a la entrega del documento del Segundo Informe de Gobierno, que por la tarde la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, entregó a la Cámara de Diputados.

En su arenga, el mandatario apenas hizo un par de menciones sobre la cultura, en especial al referirse al Centro Cultural Los Pinos; en cambio, destacó el proyecto del Fondo de Cultura Económica (FCE), la colección Vientos del Pueblo, que, dijo, este año llegará a 43 títulos. Además adelantó el lanzamiento de la colección 21 para el 21, una serie de entregas bibliográficas que editará el FCE con recursos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep).

Sin embargo, en ningún renglón del documento del Informe se hace mención de los trabajos de la editorial paraestatal referidos.

Por otro lado, en el apartado “Cultura para la paz, para el bienestar y para todos”, el documento del Informe confirma que de los poco más de 13,367 millones de pesos aprobados para el Ramo 48, Cultura, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2020, hubo una reducción que dejó la cifra en 10,685 millones de pesos, de los cuales hasta el mes de junio se ejercieron 5,277.8 millones de pesos.

Hay desinterés: Malvido

A manera de reacción a lo dicho por el jefe del Ejecutivo, así como del contenido del documento y como reflexión sobre los poco menos de dos años de administración, la escritora y periodista cultural Adriana Malvido opinó:

“No me sorprendió que hubiera tan poca información de cultura en el discurso, porque a lo largo de estos dos años se ha visto que no es una prioridad, por más que la secretaria de Cultura (Alejandra Frausto) insista en que es el eje rector de la 4T, pues no lo es, no sólo por los recortes dramáticos al presupuesto sino por expresiones y demostraciones que han hecho mucho daño. Hay una precariedad muy importante en las instituciones como el INAH y el INBAL. Entre los trabajadores de cultura la precariedad es casi cruel”.

La también integrante del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (Grecu) y Premio de Periodismo Cultural Fernando Benítez 2019, añadió que a los directores del INAH e INBAL les ha faltado la defensa de su campo en términos presupuestales. Señaló que es una incongruencia en la distribución del dinero. Contrastó el caso del proyecto prioritario del Bosque de Chapultepec, que este año cuenta con un presupuesto de 1,000 millones de pesos.

“Lo que estamos ahorrando lo estamos perdiendo. Se están dañando instituciones que llevan muchos años de esfuerzo. En este país extrañaría a funcionarios que defiendan los presupuestos para su ramo. Hay una desproporción entre lo que da el sector Cultura y en lo que recibe, igual que el científico. Hay una expresión material del desinterés”, expresó.

El apoyo a la cultura es mentira: Castellanos

Por su parte, el artista visual Polo Castellanos, vocero de la Asamblea por las Culturas e integrante del Movimiento Colectivo por el Arte y la Cultura de México (Moccam), calificó de “una canallada” los recortes de presupuesto a la cultura en medio de una crisis social y una emergencia sanitaria.

“El discurso de que están apoyando a la cultura y al arte en este país es una mentira. Lo que están haciendo es poner parches sobre las malas prácticas que se siguen repitiendo de administraciones anteriores y simular que tienen una secretaría con sentido social. Hay gente de la cultura que ya está muriendo de hambre. El argumento es que no hay dinero y las migajas que quedan están llenas de candados”, expuso.

El doctor en Arte y Diseño añadió que da la impresión de que el presidente de la República no está informado de lo que sucede en el sector cultural y agregó que hacia los gremios culturales la Secretaría de Cultura federal ha hecho una simulación discrecional de diálogo con los colectivos culturales.

“Lo que es rescatable de este proceso es haber empezado a lograr una unidad de la comunidad artística. Pero no es gracias a la Secretaría de Cultura. La mitad de los programas que maneja la dependencia tienen su origen en la comunidad cultural y la secretaría hace parecer que son de ellos. No están entendiendo que uno de los derechos de la comunidad cultural es la participación en las políticas culturales. Tratan a la comunidad artística y cultura como si fueran entes ajenos al país, como si fuéramos niños, ignorantes”, sostuvo.

No todo es buena voluntad: Piedras

Para el economista Ernesto Piedras, especialista en economía cultural, la respuesta del Estado es desproporcionado para un sector que, de acuerdo con la Cuenta Satélite de la Cultura de México, contribuye con 3.3% del PIB y, según cálculos de Piedras, con la economía sombra agregada (la digital y la informal, por ejemplo), podría superar el 5% de aportación.

“Discurso sin presupuesto en política me parece que es demagogia. Salir a decir que vas a sacar una colección y que están en imprenta 21 títulos para el próximo año no es política cultural. Haber quitado 75% del mísero presupuesto que tenía la Secretaría de Cultura preocupa mucho porque es un gobierno que se ostenta como progresista o de izquierda. Y cuando vemos gobiernos denominados de tal forma en el resto del mundo, van en el otro sentido, muy abrazados de la cultura, mientras que aquí ni la secretaría salió a tiempo a apoyar a los creadores ni el gobierno se ve con un foco en la política cultural. No todo es buena voluntad”.

El doctor en Economía señaló que, además de la falta de presupuesto, el sector cultural carece de un informe del sector y de gestión para la presupuestación ni cuenta con un reporte actualizado del número de empleos y, por lo tanto, carece de una política cultural integral.

“Hablar de cultura no es solo reabrir 47 librerías, es abordar la política fiscal, de seguridad social para creadores, la de formación de audiencias, el desarrollo de infraestructuras. Es un sector muy complejo”, declaró.

