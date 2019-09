Durante una ceremonia que destacó por la ausencia de un anfitrión oficial, Game of Thrones ganó el máximo galardón como Mejor Serie de Drama durante la 71 edición de los premios Emmy a lo mejor de la televisión estadounidense.

Su triunfo fue precedido por las fuertes críticas que recibió en su última temporada, pues el final no dejó satisfechos a los seguidores de esta producción que, para esta entrega, recibió un número récord de 32 nominaciones.

Aunque no ganó estatuillas en guion o dirección, Game of Thrones ya hizo historia en la televisión y en los premios Emmy, pues con sus nuevas victorias acumula un total de 59 premios, pues el fin de semana pasado se anunció que había merecido 10 preseas en categorías técnicas.

En el Microsoft Theater de Los Ángeles se vivió una noche de premios anunciados, pero otros inesperados. Aunque hubo nostalgia por las series Game of Thrones y Veep, que terminaron su ciclo, resaltó la emoción cuando el público vio desfilar por la alfombra morada y no roja, a los elencos de ambas.

En la categoría de miniserie, Chernobyl se impuso sobre When they see us y recibió otros galardones por Mejor Dirección y Mejor Guion.

Para reponer la ausencia de un presentador, el afamado personaje de dibujos animados “Homero Simpson” arrancó la velada ante la sorpresa de los asistentes que recibieron a bien el detalle fuera de protocolo, aunque después le cayó un piano encima.

Entre los aspectos que más llamaron la atención fue cuando Bryan Cranston, de la serie Breaking Bad, expresó que “la televisión nunca ha sido tan jodidamente buena". Junto con Ben Stiller y el comediante Anthony Anderson, fue uno de los encargados de amenizar el breve inicio de la ceremonia.

Los ganadores de las categorías más destacadas fueron: Fleabag (Serie de Comedia), Jason Bateman (Ozark) por Dirección en Serie Dramática, mientras que Jodie Comer (Killing Eve) destacó como Actriz Protagonista en Serie Dramática.

El segmento de Actor Protagonista en Serie Dramática se otorgó a Billy Porter (Pose) y en Actriz de Reparto en Serie Dramática para Julia Garner (Ozark). Peter Dinklage (Game of Thrones) fue el Actor de Reparto en Serie Dramática y Jesse Armstrong (Succession) ganó en Guion en Serie Dramática.

La Dirección en una Serie de Comedia se le otorgó a Harry Bradbeer (Fleabag); en tanto que la Actriz Protagonista en una Serie de Comedia fue para Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) y Bill Hader (Barry) como Actor Protagonista en Serie de Comedia.

Durante la ceremonia, una de las acciones que más llamó la atención fue cuando la actriz Alex Borstein se refirió a los inmigrantes y a las mujeres al recibir el Emmy como Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia por The Marvelous Mrs. Maisel.