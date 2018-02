Llega el #MeToo a México con las declaraciones de la actriz Karla Souza, quien aseguró a CNN que fue violada por un director.

“Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó”, reporta la cadena como parte de una serie de programas de Carmen Aristegui sobre el movimiento #MeToo y las mujeres que han roto el silencio sobre el acoso sexual, donde también participaron Paola Núñez, Azul Almazán y Stephanie Sigman.

Las entrevistadas han preferido no revelar los nombres de sus acosadores; contrario a lo que hicieron Ashley Judd o Salma Hayek, quienes sí señalaron al productor Harvey Weinstein, lo que derivó en el movimiento mundial #MeToo.

En México, Karl Souza ya había hablado del tema el año pasado en Radio Fórmula, sin mayores consecuencias o nombres de los culpables.

Pero el martes por la noche, tras las declaraciones a Aristegui, Televisa anunció el rompimiento de relaciones con el director Gustavo Loza. “Ante las denuncias públicas sobre abuso sexual de la actriz Karla Souza, y después de una investigación preliminar, Televisa ha decidido romper de manera inmediata toda relación con el señor Gustavo Loza.

“Asimismo, será cancelado cualquier proyecto en marcha que contemple la participación del señor Loza. El señor Loza no es empleado de Televisa, pero sí ha colaborado con proyectos de la empresa por varios años.

“Queremos manifestar nuestra solidaridad con Karla Souza y la mejor disposición para que el proceso de investigación legal surta las debidas consecuencias. Televisa no tolerará conductas como la denunciada hoy”.

De está manera, el tema explotó en los medios los rumores acerca de la decisión de Televisa. ¿Es una revancha contra el director? ¿Quién lo acuso? Y ¿a quién protegen? La desinformación y el chisme inundaron las redes sociales.

Pero casi de inmediato, Gustavo Loza escribió en su cuenta de Twitter: “Me deslindo de toda acusación en mi contra por parte de @NTelevisa_com y de @DeniseMaerker quienes el día de hoy me han acusado sin fundamento referente al caso de la presunta violación denunciada por @KarlaSouza7 lo cual lamento profundamente y condeno abiertamente”.

Después, envió un comunicado: “En primer lugar debo aclarar que Karla no ha hecho ningún señalamiento en mi contra; es decir que no existen imputaciones directas contra mi persona en ninguna de sus expresiones y/o entrevistas. Por alguna razón que desconozco y sin haber señalamientos directos, Televisa de manera irresponsable se ha tomado la libertad de juzgar el caso y exponer mi buen nombre y trayectoria profesional con todas las implicaciones que esto conlleva; provocándome un descrédito y daño moral de difícil o imposible reparación.

Televisa no puede asumirse como órgano investigador, persecutor y mucho menos de impartición de justicia y condenarme mediáticamente; mucho menos cuando la afectada jamás ha mencionado mi nombre. En lo personal me siento tranquilo, sereno y sumamente agradecido por las muestras de apoyo recibidas en este momento por familiares, amigos y colaboradores.

Por otro lado, lamento profundamente y condeno la situación por la que atraviesa mi querida amiga Karla, entiendo su sentir y le ofrezco mi apoyo incondicional, como a toda mujer que haya sido violentada física y/o psicológicamente. No sobra decir que me une un profundo cariño, respeto y admiración hacia Karla y hacia su familia desde hace muchos años.

De la misma manera le pido respetuosamente que aclare esta situación ante los medios de comunicación, mencionando el o los nombres de sus agresores y en su caso presente las denuncias que procedan, para que estos lamentables y reprobables hechos de los cuales ha sido víctima, no queden impunes”.

Hasta el cierre de la edición, Karla Souza no ha emitido mensaje sobre el tema ni ha desmentido o aceptado la participación de Gustavo Loza en su historia.

La voz de Paola Núñez

En entrevista con Carmen Aristegui para CNN, Paola Núñez aseguró que el productor de su primera película importante la acoso y ella abandonó el proyecto finalmente. “Me decía que él había hecho de todo para que me quedara con el papel; porque nadie te quería porque el actor dice que no tienes talento”.

Además, dicha persona realizó cosas que no le gustaban: “Como no estaba segura del acoso permití cosas como citas a las 10 de la noche en su oficina o tomarme fotos sin blusa”.

Paola Núñez fue acosada por el productor, del que tampoco quiso decir su nombre. Para la actriz, el miedo y la intimidación fueron un acoso flagrante. “Gracias Carmen por recibirnos y dejar compartir nuestras historias para iniciar un movimiento que genere cambios en este país”, escribió Núñez.

vgutierrez@eleconomista.com.mx