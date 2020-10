Pese a haber abierto sus salas en agosto pasado, la cadena de exhibidores cinematográficos en Estados Unidos AMC, una de las más grandes en el país vecino pero con presencia en 15 países, anunció este martes que dados los gastos excedentes y la poca recuperación por taquilla, es probable que se quede sin capital para el final del año, lo que podría llevarla a la bancarrota.

Desde julio pasado, la cadena con alrededor de 1,000 salas de cine en el mundo y 598 en el país norteamericano advirtió a sus inversores una previsión de que, de seguir así los números, con el cierre de todos los complejos, no podría sobrevivir a la crisis económica causada por la irrupción de la pandemia por Covid-19. De esa manera, en agosto pasado reabrió 450 complejos en Estados Unidos.

Sin embargo, el retraso de las grandes producciones en Hollywood hasta bien entrado el 2021 y las limitaciones para la asistencia de entre el 20 y el 40% de la capacidad, no han dado tregua a la caja registradora. Hasta el momento, la empresa exhibidora ha reportado la bajísima venta de alrededor de 2.2 millones de boletos, lo que significa una reducción del 85% en comparación con el año pasado.

En el panorama la cadena contempla opciones como la negociación con los propietarios de los complejos que arrenda para llegar a acuerdos como el uso conjunto con socios comerciales o la venta de activos a los propietarios, pero la empresa advirtió que incluso estos movimientos podrían resultar riesgosos y no ofrecer la liquidez necesaria para sobrevivir a una crisis a largo plazo.

El panorama no es alentador ni para la competencia. Otras cadenas de gran presencia en el país vecino, como Cineworld, con 790 complejos en 10 países, incluyendo Estados Unidos y Reino Unido, anunció la semana pasada el cierre de más de 660 complejos en ambos países. La justificación fue que los estudios de cine no enviaban películas que fueran atractivas para captar de nuevo a las audiencias.

Algunos de los retrasos de blockbusters que estaban programados para este año son Bond 25 (No time to die), reprogramada hasta abril del 2021; Dune, de Denis Villenueve, repensada para la segunda mitad del próximo año, y Wonder Woman 1984, que ha sido retrasada en tres ocasiones y en este momento está contemplada para exhibirse en diciembre próximo.