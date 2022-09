Bardo, la vuelta de Iñárritu a México y al laberinto de la memoria

Como el personaje de Silverio en "Bardo", el periodista mexicano radicado en Los Angeles, que luego de un premio internacional retorna a su país para hacer un recuento de sus memorias, así el cineasta Alejandro González Iñárritu, cinco veces ganador del Oscar, vuelve a México 22 años después de "Amores Perros", para dirigir “Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades”, filme que se estrenará en las salas mexicanas el próximo 27 de octubre y el 16 de diciembre en la plataforma Netflix, que publicó el tráiler este jueves.

“Bardo”, el séptimo largometraje del cineasta mexicano, creador de “Biutiful”, “Birdman” y “El Renacido”, es una experiencia épica, inmersiva y visualmente sorprendente que contrasta con el conmovedor e íntimo viaje personal de Silverio, interpretado por Daniel Giménez Cacho, un renombrado periodista y documentalista mexicano que vive en Los Ángeles, quien, después de recibir un prestigioso premio internacional, se ve obligado a regresar a su país de origen, sin saber que este simple viaje lo llevará a un límite existencial. Lo absurdo de sus memorias y miedos infiltran su presente, llenando su vida cotidiana con una sensación de perplejidad y asombro.

Con profunda emoción y abundantes risas, Silverio se enfrenta a preguntas universales y al mismo tiempo íntimas sobre la identidad, el éxito, la mortalidad, la historia de México y los profundos lazos familiares que comparte con su esposa e hijos. En efecto, lo que significa ser humano en estos peculiares tiempos.

El escritor Juan Villoro reseñó en el Washington Post: “Bardo es, simultáneamente, un acto de realismo extremo y de fantasía visionaria. Silverio documenta lo que mira, pero no domina su conciencia. Se atreve a cuestionarse, con tal franqueza que no obtiene respuestas. Su testamento está hecho de preguntas. Como otros maestros de su arte (Fellini, Buñuel, Kurosawa), Iñárritu sabe que la realidad se apoya en conjeturas, ilusiones, misterios de la mente. Bardo pone ante nuestros ojos un raro milagro: la vida interior de la verdad”.

Locación en el Castillo de ChapultepeC, todo en orden: INAH

Filmada en 65 mm por Darius Khondji, nominado al Premio de la Academia por “Amour, Se7en”, y escrita por G. Iñárritu y Nicolás Giacobone, "Bardo" incluye escenas en sitios históricos emblemáticos de la Ciudad de México, como El Castillo de Chapultepec, donde se realizó la locación para recrear la defensa del Heroico Colegio Militar en 1847 durante la intervención estadounidense, incluido el mítico acto heroico de Juan Escutia arrojándose desde un torreón envuelto en la bandera nacional.

Al respecto, Diego Prieto Hernández, director general del INAH, instancia encargada del cuidado y administración del Castillo de Chapultepec, revela a El Economista que la locación se realizó en 2021, en plena pandemia, y que la productora cubrió el pago que fija la Ley Federal de Derechos, cuyo monto por día/locación es de 81,136.61 pesos de acuerdo con el Art. 288-D.

Prieto Hernández aclara que entre las condiciones que el INAH estableció con la productora figuraron no filmar dentro de las salas del museo, no afectar el horario de visita pública (requisito que no fue necesario cumplir porque el museo estaba cerrado por la crisis sanitaria), equipos de producción reducidos, y no instalar equipos pesados que pudieran afectar de algún modo el inmueble…¡Ah!, y cero pólvora o explosivos, bromea el antropólogo.

“Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades”, luego de su estreno en México debutará en cines de Estados Unidos y España el 4 de noviembre y el 3 de noviembre en Argentina, antes de su lanzamiento global el 18 de noviembre.

Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades

México, 2022

Director | Alejandro González Iñárritu

Guion | Nicolás Giacobone y Alejandro G. Iñárritu

Producción | Alejandro G. Iñárritu y Stacey Perskie Kaniss

Producción ejecutiva | Mary Parent y Karla Luna Cantú

Director de fotografía | Darius Khondji

Diseño de producción | Eugenio Caballero

Elenco | Daniel Giménez Cacho, Griselda Siciliani, Ximena Lamadrid e Iker solano

Duración: 3 horas

Ve el tráiler AQUÍ