Para las artes escénicas el tiempo nunca se detuvo a pesar de las apariencias por el telón de fondo que ha sido la emergencia sanitaria. En cambio, con ese tiempo en marcha, las condiciones cambiaron para los creadores teatrales, dancísticos y performáticos. A más de medio año de que las condiciones cambiaran en el país y los foros cerraran sus puertas al público, para algunos creadores ha sido imposible incurrir en las plataformas digitales porque no se reconocen en estas condiciones, a pesar de que, es innegable, el tiempo escénico sigue su marcha.

Sobre esto reflexionaron representantes de las compañías Lagartijas Tiradas al Sol, en voz de Mariana Villegas; Semillero de Artes Vivas, por Francisco Arrieta; Motos Ninja, con la representación de Ana G. Zambrano, y Teatro para el fin del mundo, con los comentarios de Ángel Hernández, bajo la moderación y provocación de las artistas escénicas Lukas Avendaño y Zuadd Atala, durante la charla “Aquí y ahora: la vida de las artes escénicas en la pandemia”, primera del Foro Metamorfosis: Teatro, Artes Vivas y Tecnología, que este miércoles inauguró el programa académico de la 48 edición del Festival Internacional Cervantino (FIC), auspiciada por los canales de difusión del Centro de Cultura Digital.

“Yo todavía no me siento capaz de hacer una cosa por estas plataformas porque necesito el espacio o porque estoy acostumbrada a vivir desde él. Mi idea de vida es desde la presencia y en el cuerpo. Necesité espacio en el tiempo para poder saber qué está pasando. Nuestra necesidad de exponernos, de opinar, me parece una postura bastante soberbia por encima de la humanidad: explicar de qué van las cosas o de qué se trata este tiempo, cuando, por primera vez, tal vez, todas las personas somos parte de la misma pausa, de una misma caída”, opinó la artista teatral, Mariana Villegas, para abrir la conversación.

La opinión partió del concepto “aquí y ahora”, que dio título a la conversación y es parte de un mantra de los artistas escénicos, pero también es una forma de método de trabajo, toda vez que, sin importar cuál sea el tiempo al que refiere el discurso de un artista en escena, este siempre deberá asimilarlo como el aquí y el ahora.

Para la bailarina Ana Zambrano, “hoy en día la producción artística tiene que ver con otras posibilidades y con otro tipo de acciones que de alguna manera responden más a necesidades que incluso tienen que ver con la propia sustentabilidad como artista escénica”.

El director de teatro y dramaturgo Ángel Hernández expuso que con el ejercicio de obediencia del confinamiento no se mermaron los daños sistemáticos sociales, como es el caso de la violencia de género y la desaparición forzada de personas, temas, instó, que trastocan y comprometen a la creación de obra escénica. “Me parece que a partir de eso nosotros reformulamos completamente toda nuestra estructura de trabajo, desde que nos marca y tratamos de corresponder al tema”, propuso.

Para el artista escénico Francisco Arrieta “la producción de sentido a partir de prácticas artísticas posibilita los gestos que potencian la vida en un estado de muerte o de violencia brutal (…) porque en ellos también hay una posibilidad de producir en medio de este estado de excepción que vivimos. Es importante discutir cuáles serán los mecanismos de resistencia a partir de la práctica artística”.

Esta fue parte de la conversación que tuvo lugar por la ineludible vía remota, con otras provocaciones como: por qué es importante producir obra; la vida de las artes escénicas en la pandemia, una actividad considerada no esencial; ¿el mundo tendrá una sobrepoblación de obra humana?; ¿qué posibilidades o experiencias corporales deseamos despertar en los demás?; así como: las artes escénicas, una oportunidad de falsear el criterio fundamentado en el principio de autoridad, entre otras.

El video permanecerá activo para cualquier persona interesada a través del canal de YouTube del Centro de Cultura Digital. El Foro Metamorfosis: Teatro, Artes Vivas y Tecnología estará conformado por dos talleres, un laboratorio y un performance. Para mayor información, consultar la programación a través de la página festivalcervantino.gob.mx y contigoenladistancia.cultura. gob.mx .