México, hub financiero: Scotiabank

Scotiabank apuesta por México. A pesar de las grandes interrogantes que se abren para el país y el contexto internacional, México continúa siendo un mercado muy importante y con enorme potencialidad.

Para su director, Pablo Elek, México es el puente que une a Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica.

Una vez que se asiente el polvo que está generando la inminente revisión del T-MEC, México tendrá ventajas arancelarias importantes y un notable grado de competitividad internacional.

En tal escenario, la estrategia de Scotiabank en el país, es posicionarlo como un puente financiero sólido entre las economías de Norteamérica, pronostica el vicepresidente ejecutivo y country head de Scotiabank México, desde el pasado 15 de mayo de 2025.

En un desayuno de fin de año con columnistas especializados, comenta que ScotiaBank aspira a ser el banco norteamericano, enfocado en el nearshoring y/o la manufactura

Enmedio de uno de los capítulos de mayor incertidumbre que México ha vivido con su principal socio comercial: Estados Unidos y, frente al enigma que representa la revisión del T-MEC y la probabilidad de que deje de ser trilateral y se convierta en un par de acuerdos bilaterales, el banquero despliega optimismo cauteloso y confianza.

Sea como sea la integración norteamericana se mantendrá, predice.

Y México, con nearshoring, manufactura o como se le quiera llamar tendrá una posición muy competitiva con ventajas arancelarias que lo diferenciarán claramente del resto de los países con los que EU no tiene acuerdos comerciales, anticipa Elek.

De manera sintética, el banquero mexicano refiere los principales ejes de desarrollo de la institución:

Capitalizar el corredor financiero norteamericano.

Incluye conectar a más de 50,000 clientes canadienses y mexicanos con operaciones en Estados Unidos, facilitando negocios transfronterizos mediante ofertas personalizadas.

Impulsar la renovación digital del banco, con nuevas soluciones de inversión y gestión patrimonial.

Liderazgo en banca privada y tesorería.

Visión clara hacia 2030 e impulsar el crecimiento sostenible y rentable, alineado con el rol estratégico de México en la región.

México, jugador clave

Scotiabank México es pilar de crecimiento en el segmento de International Banking.

Elek es muy cauteloso y prefiere no citar cifras o datos específicos sobre la operación de la institución.

Sin embargo, el negocio de Scotiabank México representa aproximadamente el 11% de los ingresos totales del grupo, según el Investor Fact Sheet Q2 2025 de Scotiabank.

Scotiabank México representa un pilar clave en la estructura de ingresos de la matriz: The Bank of Nova Scotia.

La subsidiaria en México aporta más de un tercio de los ingresos internacionales.

El horizonte es que ScotiaBank México alcance el 70% de la operación internacional de la institución, hacia el 2030.

La institución bancaria en México está fuerte en todas sus líneas de negocio y buscará fortalecer la banca empresarial, patrimonial y en Pymes.

Esa es la perspectiva de Pablo Elek sobre México y sus objetivos a alcanzar al frente de ese banco. Veremos.

Atisbos

Lapidario el pronóstico de los economistas de Citi. Pronostican que México volverá a posicionarse como el país con menor crecimiento económico en Latinoamérica por segundo año consecutivo. Anticipan que el Producto Interno Bruto (PIB) apenas avanzará 0.2% anual en 2025, un escenario marcado por la debilidad de la inversión y la incertidumbre comercial.

Apenas la víspera, el Centro de Estudios Económicos y Sociales del Sector Privado (CEESP) pronosticó, con base en las expectativas recabadas por Banxico, que el crecimiento promedio de México en la próxima década será de apenas 1.85 por ciento.

Entre los obstáculos al crecimiento que identifica el organismo de análisis están factores externos e internos: el comercio exterior, la inseguridad pública y la falta de estado de derecho.

Ayer Inegi difundió que la inflación repuntó en noviembre y alcanzó un nivel de 3.80 por ciento.

La debilidad económica y la inflación persistente, no son una buena combinación. El cierre del 2025, no será positivo en términos de crecimiento económico.