Estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) decidieron retirarse de las instalaciones del campus Ciudad de México ubicado en Santa Fe. "La comunidad estudiantil del CIDE iniciamos una resistencia asimétrica ante la arbitrariedad de las autoridades del Conacyt, con el objetivo de salvaguardar la legalidad de nuestros estatutos y el óptimo funcionamiento de la institución. El día de hoy (15 de enero) cumplimos 48 días de haber recuperado nuestras instalaciones", sin embargo, aseguraron que enfrentan una crisis institucional que está lejos de resolverse debido a la negativa de las Autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para establecer un diálogo constructivo y horizontal.

Por ello y atendiendo también a la emergencia sanitaria que vive México y el mundo por la pandemia de Covid-19, los estudiantes cambiarán la estrategia de defensa. "Desde hace varios días hemos visto con preocupación el aumento de casos de Covid-19 en el mundo, el País y dentro de nuestra comunidad, reconocemos que tenemos un deber social como ciudadanos para evitar el aumento de contagios y procurar el bienestar de la sociedad en general, lo cual supera nuestra lucha y nos atañe a todos. En este sentido, considerando el riesgo en materia de salud que implica mantener la recuperación de las instalaciones, decidimos transitar a otras formas de resistencia".

Durante la liberación del campus, en un acto simbólico, decidieron sacar el escritorio de dirección general y dejar colgadas las mantas con las exigencias de la comunidad. A través de las consignas: ¡El CIDE vive y vive, la lucha sigue y sigue!, ¡El CIDE primero, saquen a Romero¡ y ¡Más ciencia, menos obediencia!, aseguraron que a partir de este momento la lucha seguirá en las calles.

“El escritorio de la Dirección General del @CIDE_MX está disponible para quien muestre compromiso con la excelencia, la relevancia y la equidad. @ElenaBuylla nos impuso a un espurio incompetente y arbitrario. Pero hoy, por fortuna, los alumnos lo sacaron”. Se lee desde la cuenta @plumaverdeORG.

Cabe destacar que el edificio región centro, ubicado en Aguascalientes, ya había sido liberado el pasado 17 de diciembre, con ello todas las instalaciones pertenecientes al CIDE ya no están en manos de los estudiantes.

“A pesar de que las condiciones sanitarias nos obligan a cambiar el lugar de nuestra lucha, garantizamos que esta continuará y nos sumaremos a las de otres alumnes e instituciones que velan por la educación pública de calidad, autonomía, libertad de expresión y participación estudiantil”.

Estas acciones han sido apoyadas por profesores, personal administrativo y simpatizantes, el mismo Sergio Lopez Ayllón, ex director de la institución envió un mensaje a través de su cuenta @slayllon: “Cuando todo el mundo está en silencio, incluso una sola voz se vuelve poderosa´ Eso nos enseñan cada día l@s estudiantes del CIDE: no anticiparon obediencia a la autoridad que no genera confianza. Ejemplo de congruencia y valor cívico. ¡Gracias! @plumaverdeORG, @AsambleaCide”

Los pasos inmediatos

La comunidad estudiantil del CIDE aseguró que continuarán con otras acciones debido a la insistencia de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, de buscar una reunión con asociados para reformar el Estatuto General del CIDE y así quitar poder de decisión al Consejo Académico, mismo que está representado por profesores adscritos a las distintas divisiones.

Insistieron en que este hecho sería una flagrante violación por lo que "Exhortamos a los socios a respetar el procedimiento normativo y garantizar la democracia de nuestra escuela”.

Por otro lado, Trusan & Roma, Abogados dio a conocer a través de sus redes sociales que se sumarán por bono a la defensa legal del CIDE.

Conacyt celebra la acción de desalojo

A través de un comunicado el Conacyt celebró el desalojo, haciendo énfasis en que el hecho fue pacífico. “Fue una decisión libre y voluntaria del grupo de personas que, desde el pasado 29 de noviembre de 2021, mantenían tomadas las instalaciones”.

Cabe destacar que aunque el Conacyt asegura que con esto se puede generar entendimiento y hablan del “renacimiento de un CIDE más plural, diverso e incluyente”, no ponen en claro alguna fecha o formato para una reunión con la comunidad. “El liberar las instalaciones y permitir que la amplia comunidad del CIDE pueda volver a ingresar a sus aulas y oficinas es un acto significativo y positivo que celebramos pues abona para el mutuo entendimiento y la conciliación de las controversias entre las y los miembros de la comunidad estudiantil que han manifestado inconformidad y las autoridades del CIDE”.

También insistieron en el anuncio del nuevo Programa de Becas Nacionales donde, a partir del 2022, dejarán de existir las colegiaturas y otro tipo de cuotas para estudiantes de licenciatura, maestría y posgrado en los 26 Centros Públicos de Investigación del Conacyt, incluido el CIDE, “de manera directa y sin intermediarios”, sin embargo, a decir de los especialistas, para que esto suceda, deben generarse una serie de modificaciones a los estatutos que dejarían un mayor número de atribución al Consejo y deja fuera a la pluralidad con la que hasta ahora se tomaban las decisiones en los centros Conacyt.

