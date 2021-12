Este martes 14 de diciembre la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), marchó por la avenida Paseo de la Reforma rumbo al Senado de la República junto con colegas de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y la Universidad de Guadalajara (UDG). El objetivo fue buscar una instancia interlocutora, ya que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) no ha sido esa figura que responda a sus demandas.

Alrededor de las 12 horas llegaron al edificio de la cámara alta donde por primera vez fueron recibidos una instancia del Estado, en este caso, 20 legisladores integrantes de las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología. Lorena Ruano, académica del CIDE y parte de la comisión que ingresó para dialogar, consideró como un logro importante el encuentro con “un grupo verdaderamente plural de senadores”. Dijo que escucharon la problemática y se comprometieron a buscar vías de acción. “Es la primera vez que realmente una autoridad nos escucha y qué bueno que haya sido el Legislativo. Encontramos recepción a nuestras demandas, apertura, un debate interesante y bien articulado”.

“Pensamos que este puede ser el principio para que se arme un diálogo real. Necesitamos un mediador porque hasta ahora no lo hemos logrado con Conacyt”, dijo.

Desde la comunidad estudiantil del CIDE, Yamileth Guido dijo: “estamos muy contentos con el diálogo en el Senado, agradecemos profundamente la disposición. Por primera vez autoridades escucharon el pliego petitorio del estudiantado y se comprometieron a darle seguimiento, para actuar como tercer agente. Esperamos una pronta resolución, queremos tener más voz y voto dentro de las decisiones de nuestra institución”.

Yamileth dijo a El Economista que los senadores se mostraron preocupados por el tema y con un “frente común con la educación”. Detalló que en presencia del senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, este grupo de senadores se comprometió a informar de manera muy puntual a los representantes estudiantiles sobre los avances.

Advirtió que el paro seguirá en función de si se resuelven o no las demandas, además ya no se buscará la interlocución del Conacyt: “ella (María Elena Álvarez-Buylla) ya nos ha demostrado que no está disponible para el diálogo, por eso estamos buscando un tercer agente y en este momento va a ser el Senado”.

Minutos después, el senador Monreal confirmó: “Lo que aquí acordaron se va a resolver”. Puntualizó que será la presidenta de la Comisión de Educación, Antares Guadalupe Vázquez Alatorre, quien haga las gestiones correspondientes, mismas que serán respaldadas por la Junta de Coordinación Política. Además se acordó buscar una fecha para una posible comparecencia de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, misma que ya se encontraba sobre la mesa a iniciativa del Partido Acción Nacional.

Aunque confirmó que el Senado no tiene facultades legales para solucionar el conflicto en el centro de investigación, Monreal aseguró que sí tiene la legitimidad para servir como interlocutores, llamar a comparecer a los servidores públicos y buscar los mecanismos para que las autoridades pertinentes tomen el caso.

Desconocen y repudian a Romero Tellaeche

Javier Aparicio, investigador y docente del CIDE, detalló que uno de los puntos más importantes en la reunión fue la petición de legislar y dotar de autonomía plena al centro, en sintonía con los recientes lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Creemos que para el ejercicio de una educación libre, para que no nos digan que somos burócratas, una paraestatal, y que no nos quede de otra que esperar que la directora de Conacyt decida, es fundamental contar con autonomía (...) No creemos que nuestras libertades y derechos estén supeditados a qué partida presupuestal o ley secundaria nos da cobijo”.

Reiteró a nombre de la comunidad que no reconocerán a José Romero Tellaeche como director general del CIDE, porque hubo vicios legales en su designación, “el doctor Romero no solo nos faltó al respeto como director interino, no solo obvió la legalidad y los estatutos del CIDE, sino que Conacyt lo designó sin someter su designación a votación del Consejo Directivo del CIDE, el máximo órgano de gobierno interno, eso viola la legalidad del centro. Por eso también hay un agravio de parte de Conacyt, por tratar de imponer a un director general que es repudiado por una mayoría”.

Además, se refirió a la petición de renuncia de María Elena Álvarez-Buylla, pero aseguró que eso no sería la solución del problema, pues “los directores indeseables pueden ser sustituidos por otros iguales”, es por eso que acudieron a la cámara alta, “para ir por el camino de buscar autonomía legal para esta institución”.

¡UDLAP libre!

Mientras la comunidad del CIDE esperaba a la comisión que fue recibida en el Senado, estudiantes y profesores de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), quienes se unieron a la marcha, gritaban consignas buscando también la atención de las autoridades, ¡UDLAP libre!, se escuchaba, y pedían el apoyo de los automovilistas tocando el claxon.

Ana Lorena Flores Camacho, estudiante de noveno semestre de psicología y parte del poder judicial del Consejo Estudiantil de la UDLAP comparte con este diario que la semana pasada se realizó una marcha en Puebla, en Casa Aguayo, sede del gobierno poblano. “Nos recibió el secretario de Educación, la subsecretaria de Educación Superior y la secretaria de Gobernación. Se recibió una comisión de cinco personas. Ahí se llevó a cabo una supuesta mesa de diálogo en la que se habló durante 45 minutos, las autoridades acordaron que la universidad abriría al día siguiente, es decir el viernes 10 de diciembre, y que ellos se encargarían de gestionar todo para que se abriera bajo la dirección de la rectora interina, Cecilia Anaya. Nos dijeron que no nos podían dar nada por escrito y que no había una hora, que tendríamos que confiar”.

Se llegó el día y no sucedió lo acordado, los estudiantes fueron a tocar las puertas de la UDLAP, pero estas siguen encadenadas y con candados. Ana Lorena explica que aún hay policía estatal “que ha actuado de forma déspota y prepotente con los estudiantes que se acercan”, también hay policía de seguridad privada, que aunque cordial, tienen órdenes de no dejar pasar a nadie al campus, “por lo tanto para nosotros los estudiantes sigue secuestrada la universidad”, asegura.

Por ello, decidieron hacer una manifestación paralela con el CIDE, “porque creemos que al final ambas instituciones estamos luchando por una educación libre. Esto es una alianza y esperamos que más instituciones se unan para que nos volteen a ver nuestros gobiernos”.

