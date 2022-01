La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez Buylla, dio a conocer el nuevo Programa de Becas Nacionales Conacyt. Después de varios años con retraso en las convocatorias, denuncias por falta de pagos o pagos atrasados de becarios que en el extranjero se quedaron sin apoyo y de estudiantes que constantemente se manifestaron ante la institución, este miércoles 12 de enero se notificaron cambios sustanciales a través de una conferencia virtual.

“Anunciamos de manera oficial que se ha reorientado el programa de becas nacionales del programa de posgrados del Conacyt para que a partir de este 2022 las solicitudes de postulación sean llevadas a cabo de manera directa por los beneficiarios que son los estudiantes, ahorrando carga administrativa (...) Esto aparejado con el nuevo Sistema Nacional de Posgrados”.

Agregó que esto no quiere decir que no se necesite de una coadyuvancia y comunicación estrecha con las coordinaciones de los posgrados de las universidades e instituciones, pero que las prácticas, como ocurrían en el pasado, ya no serán más, “donde la decisión de a qué estudiante postular recaía en los responsables de los programas de posgrados adscritos al PNPC (Programa Nacional de Posgrados de Calidad)”, dijo que este sistema abonaba el terreno para la exclusión de estudiantes, entre “otras anomalías”, señaló.

Aseguró que este será un gran año, sobre todo para la cristalización de las “nuevas políticas del nuevo Conacyt” frente a los requerimientos y los retos de esta cuarta transformación”.

El contexto de los cambios

La directora del Conacyt aseguró que la razón que le da contexto y sustento a estas decisiones es cambiar “criterios mercantilistas”. De manera general condenó al actual sistema y la forma en que hasta hoy se venía manejando la construcción del sistema.

“Tras un diagnóstico vimos que el sistema de postulación y asignación de becas nacionales Conacyt operaba con fines distorsionados y alejados de los intereses genuinos del quehacer científico propiciando la exclusión de estudiantes y áreas completas del conocimiento”, dijo Álvarez Buylla, quien también aseguró que este proceso discriminaba.

Dijo que durante el neoliberalismo se implementaron políticas educativas con “visión y fines mercantilistas”, lo que hoy resulta inaceptable, agregó que por ejemplo, el NPC del Conacyt, “desvirtuó el carácter académico, científico y la incidencia de los posgrados convirtiéndolo en un instrumento privatizador, con la transferencia de recursos públicos millonarios a entidades privadas de educación superior”, mismas que multiplicaron sus ofertas de posgrados con base en criterios profesionalizantes y de rentabilidad en el mercado, creados para cubrir demandas profesionales del sector privado. Aunque dijo que está muy bien, porque fortalece al sector y obedece a sus intereses, esto debe estar financiado con recursos privados.

Agregó que las políticas públicas privatizadoras de la educación se recrudecieron con la “mal llamada” reforma educativa que de una manera “sutil, sorda, profunda y desastrosa, propiciaron el desmantelamiento y abandono de los posgrados de excelencia académica en instituciones públicas realmente orientados a la investigación fundamental, aplicada o con incidencia en el país”.

Dijo que hay una factura histórica en áreas científicas prioritarias como la física, matemáticas, química, biología, medicina, ciencias de la salud y especialidades médicas. Además de un “rezago doloroso” para becas en humanidades y todas las disciplinas creativas y artísticas. Letras, música, artes visuales, plásticas, arquitectura, diseño, sistemáticamente y siendo los mejores del mundo, Latinoamérica o el país quedaban sin apoyo del programa nacional y sus universidades”.

Desde su postura, aseguró que “es momento de terminar con las inercias del neoliberalismo en los posgrados públicos que no contribuyeron con el crecimiento del país, no atendieron prioridades nacionales y que no abonaron con el bienestar de las mayorías”.

Después dijo que tenemos grandes universidades y centros públicos de investigación, por lo que en congruencia con los principios y valores de la cuarta transformación se tomaron decisiones históricas que repercutirán en los estudiantes universitarios.

Por último, agregó que los detalles se darán a conocer en las distintas convocatorias que publicará el Conacyt a lo largo del año para becas nacionales de posgrado y para los Programas Prioritarios de Especialidades Profesionalizantes Tecnológicas y becas al extranjero, específicamente para médicos que quieran especializarse o repatriarse. Dejó en claro que los becarios vigentes seguirán recibiendo becas de acuerdo con sus convenios de asignación de recursos.

¿Cómo funcionará ahora el proceso?

Edwin Triujeque, director de Becas, explicó que el proceso de postulación por parte del becario o aspirante se dividirá en dos grandes rubros. Por un lado, los coordinadores de posgrado van a registrar la información de la matrícula inscrita en la plataforma que indique la propia dirección de posgrado. Aquí habrá dos listados paralelos, uno de aquellos estudiantes que ya cuentan con algún apoyo de alguna instancia y los estudiantes que no cuenten con algún apoyo. “Con esto se busca un sentido de corresponsabilidad para que todas las instituciones participen con nosotros en la cobertura de becas”.

Una vez que la información quede registrada, la dirección de becas a través de la subdirección de becas nacionales obtendrá la información de los alumnos considerados, después se recibirá una notificación (fechada en 21 de febrero de 2022), aquí los estudiantes podrán ingresar directamente al sistema y postularse sin intermediación. Una vez que el proceso de revisión de solicitudes concluya se pasa al proceso de preasignación donde los estudiantes cargarán la información de su cuenta bancaria, después de hacer la firma del convenio de asignación.

Agregó que los detalles estarán dentro de la convocatoria de becas nacionales 2022. https://conacyt.mx/conacyt/areas-del-conacyt/desarrollo-cientifico/

nelly.toche@eleconomista.mx

kg