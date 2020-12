Llegó la época del año donde las casas se visten de luces, piñatas; en el interior se prepara para recibir el árbol y el olor a ponche empieza a inundar las cocinas. Es tiempo de sacar los suéteres y gorros para el frío, las festividades están cada vez más cerca y el espíritu navideño crece con cada aliento.

Pero la Navidad no esta completa sin disfrutar un fin de semana para ver películas, preparar galletas y ponche o chocolate caliente. ¡Listo! Es momento de tirarte en el sillón con una cobija calientita, pero no sabes qué película ver. No te preocupes, me he dado a la tarea de presentarte 10 clásicos que no puedes dejar pasar.

Revivirlos por más veces que los veamos y sentir el espíritu navideño no pasa, ni pasará de moda, siempre tendrán un lugar especial en nuestro corazón. Desde el ogro verde que odia la Navidad, al adulto que no es elfo y se encamina a buscar a su familia, hasta el muñeco de nieve que cobra vida. No importa el clásico que escojas siempre habrá uno que te llevará a recuerdos mágicos.

1. Realmente Amor (2003)

Esta película además de entrar en la categoría navideña entra en la romántica, sigue la historia de 8 parejas que lidian con sus vidas amorosas y que de alguna manera se relacionan entre sí. Además de la alegría que nos trasmite por ser ambientada en época navideña, nos recuerda que es momento de reflexión y segundas oportunidades.

Director: Richard Curtis

Elenco: Emma Thompson, Colin Firth, Keira Knightley, Hugh Grant, Laura Linney.

Disponible en Prime Video

2. Mi Pobre Angelito (1990)

Kevin (Macaulay Culkin) es un niño de 8 años que vive con su familia en Chicago pero ésta Navidad su vida dará un giro de 360 grados. En el apuro de su familia por levantarse tarde y no perder su avión, olvidan a Kevin y de la noche a la mañana se convierte en el hombre de la casa. Ahora su tarea más importante será defender su hogar de dos ladrones (Joe Pesci y Daniel Stern) que intentan robarla, creando las trampas más ingeniosas.

Director: Chris Columbus

Elenco: Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern, Catherine O’hara.

Disponible en Disney+

3. El Grinch (2000)

Hablando de clásicos, nada mejor que retomar el espíritu navideño con esta adaptación al libro de Dr. Seuss y la inolvidable cinta animada de los sesenta. El Grinch ha vivido en la montaña a las afueras de Villa Quién, la soledad nunca le ha molestado pero las festividades definitivamente colman su paciencia y en su desesperación por tener una noche tranquila, emprende una aventura para robar toda la alegría de Villa Quién, llevándose los regalos, las decoraciones y la cena navideña.

Director: Ron Howard

Elenco: Jim Carrey, Taylor Momsen.

Disponible en Netflix y Prime Video

4. Elf (2003)

Buddy (Will Ferrell) es un humano que crece en el Polo Norte creyendo que es un elfo; al no poder realizar tareas de elfos deciden decirle la verdad de su paradero y se lanza a la aventura de buscar a su familia biológica. Una emotiva historia que nos regala un poco del espíritu navideño y nos deja una bonita lección.

Director: Jon Favreau.

Elenco: Will Ferrell, Zooey Deschanel, James Caan.

Disponible en Prime Video

5. Milagro en la Calle 34 (1994)

Con la entrañable Mara Wilson (Mathilda) quien interpreta a Susan, una niña de 6 años que siempre ha vivido muy apegada a la realidad pero ésta Navidad será muy diferente. Para que su deseo se vuelva realidad, tendrá que creer en Santa Claus. Esta adaptación hecha en 1994 al clásico de los años cuarenta —con Mauren O’Hara y John Payne—, tiene de todo, romance, espíritu navideño, solidaridad y magia.

Director: Les Mayfield

Elenco: Mara Wilson, Richard Attenborough, Elizabeth Perkins.

Disponible en Disney+

6. Santa Cláusula (1994)

¿Te imaginas convertirte en Santa Claus y tener que hacer todas sus tareas? Este es el predicamento de Scott Calvin (Tim Allen). Una noche su hijo Charlie (Eric) escucha un ruido en el tejado, revelando a un intruso tratando de entrar por la chimenea, Scott en su intento por detenerlo hace que el intruso caiga y muere. Sin embargo, resulta ser Santa Claus y debido a una cláusula misteriosa, Scott debe tomar su lugar y emprenderse en la tarea de ser el nuevo hombre de barba blanca.

Director: John Pasquin

Elenco: Tim Allen, Judge Reinhold, Eric Lloyd.

Disponible en Disney+

7. El Expreso Polar (2004)

¿Cómo olvidar una película llena de magia? Ésta bella historia relata las aventuras de un niño de 8 años en Nochebuena, justo cuando comienza a perder la esperanza de creer en Santa Claus y el espíritu navideño. Un estruendoso ruido lo despierta, descubriendo que un enorme tren se ha detenido frente a su puerta. Llevándolo a él y a un grupo de niños a experiencias inolvidables, recordándonos que no importa la edad que tengamos, no debemos dejar de creer en el espíritu de la Navidad.

Director: Robert Zemeckis

Elenco: Tom Hanks, Daryl Sabara.

Disponible en Netflix y Prime Video

8. Un Cuento de Navidad (2009)

Todos conocemos y recordamos al avaro y egoísta Ebenezer Scrooge. Una novela escrita por Charles Dickens que ha sido adaptada (demasiadas veces para contarlas) a la pantalla grande. El clásico navideño de todos los clásicos que no podemos olvidar, pero sobretodo que nos deja un mensaje muy importante.

Director: Robert Zemeckis.

Elenco: Jim Carrey, Gary Oldman, Robin Wright.

Disponible en Disney+

9. Jack Frost (1998)

Un clásico olvidado que cuenta la historia de Jack Frost (Michael Keaton), un hombre incapaz de mantener sus promesas que muere en un accidente de auto y regresa a la vida como un muñeco de nieve. Su aventura no sólo será sobrevivir, también hacer que su esposa Gabby (Kelly Preston) y su hijo Charlie (Joseph Cross) crean en él.

Director: Troy Miller

Elenco: Michael Keaton, Kelly Preston, Joseph Cross

Disponible en Prime Video

10. Las Vacaciones (2006)

Amanda (Cameron Diaz) e Iris (Kate Winslet) son dos mujeres con el mismo problema, el amor. Amanda decide tomar unas vacaciones para olvidarse de todo y en una página encuentra la oferta de Iris y así intercambian residencias, emprendiendo el viaje de probar nuevos ambientes. Ambas protagonistas descubren no sólo que el destino tiene una oportunidad para ellas, también el amor propio. Una comedia romántica escrita y dirigida por la veterana Nancy Meyers.

Director: Nancy Meyers

Elenco: Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black.