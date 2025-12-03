1 de cada 2 personas con discapacidad en México son adultos mayores

En México viven cerca de 9.5 millones de personas de cinco años o más con alguna discapacidad, lo que equivale a cerca del 7% de la población total, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía).

De ellas, aproximadamente el 53% son mujeres y el 46% restante son hombres.

En el desglose por grupo etario, se observa que gran parte de la población que vive con alguna discapacidad ya es adulta.

Específicamente los adultos mayores de 60 años y más concentran a la mitad de esta población; mientras que los adultos de 30 a 59 años representan el 32 por ciento. El restante corresponde a jóvenes e infantes.

Las discapacidades más frecuentes están relacionadas con la vista (incluso usando lentes) y la movilidad (caminar, subir o bajar).