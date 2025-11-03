UNAM albergará la 11ª Edición de las Jornadas TIC 2025

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se prepara para albergar la 11ª edición de las Jornadas TIC, un evento que se ha convertido en uno de los espacios para observar el desarrollo de la infraestructura digital en el país.

Las Jornadas TIC 2025 se llevarán a cabo el próximo 27 de noviembre en el vestíbulo de la Torre de Ingeniería de la UNAM, consolidándose como una cita para los responsables de cómputo, comunicaciones e infraestructura de los sectores educativo, gubernamental y empresarial.

La edición de este año abordará los desafíos más apremiantes del entorno tecnológico, transformando el vestíbulo de la UNAM en un epicentro de conocimiento e innovación.

El evento tiene este año por nombre el de “11ª Edición de las Jornadas TIC de MultiverTIC: La Brújula de la Infraestructura Digital en México”.

Los asistentes están invitados a sumergirse en un programa que busca no solo informar, sino también equipar a los profesionales para liderar la transformación digital de sus organizaciones. Estos son los temas centrales del foro:

a) Ciberseguridad: Estrategias avanzadas para proteger la infraestructura crítica en un panorama de amenazas en constante evolución.

Ciberseguridad: Estrategias avanzadas para proteger la infraestructura crítica en un panorama de amenazas en constante evolución. b) Data Centers de Última Generación: Diseño, eficiencia energética, y las últimas tecnologías para centros de datos resilientes.

Data Centers de Última Generación: Diseño, eficiencia energética, y las últimas tecnologías para centros de datos resilientes. c) Inteligencia Artificial (IA): El impacto de la IA en la gestión de infraestructura y la optimización de las redes.

El evento es organizado por Marco Tulio Munguía, director general de la recién transformada MULTIVERTIC y experto en servicios de ingeniería, desarrollo de proyectos de data centers, comunicaciones e infraestructura.

El evento ofrecerá una exposición con los lanzamientos y las propuestas tecnológicas de firmas como Charofil, Cisco, Dominion, Fluke Networks, Hubbell, Lightera, Nvidia, y SGR.

Además, las conferencias magistrales contarán con la participación de líderes de opinión y expertos técnicos, quienes ofrecerán una visión clara sobre tendencias tecnológicas que definirán el próximo lustro y normas y estándares cruciales en TICs, IoT, data centers y telecom.

(Con información de Nicolás Lucas)