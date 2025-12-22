China impone aranceles temporales de hasta 42.7% a los productos lácteos de la UE

China anunció este lunes que impondrá aranceles temporales a algunos "productos lácteos" de la Unión Europea, una medida que atizó la tensión comercial con el bloque, que los consideró "injustificados".

Los "depósitos arancelarios", que oscilan entre el 21.9% y el 42.7%, entrarán en vigor este martes y afectan a una serie de productos incluidos el queso fresco y procesado, la cuajada, el queso azul y algunos tipos de leche y cremas, informó el Ministerio de Comercio de Pekín en un comunicado.

Las autoridades chinas iniciaron una investigación sobre las subvenciones a estos productos en agosto de 2024, tras recibir un requerimiento de la Asociación de la Industria Láctea de China. Esta indagatoria concluirá en febrero.

Las tensiones comerciales ⁠con la UE estallaron en 2023 cuando la Comisión Europea, que supervisa la política comercial del bloque, lanzó una investigación antisubsidios sobre los vehículos eléctricos de fabricación china.

China más tarde emprendió investigaciones sobre las importaciones de "brandy", porcino y productos lácteos de la UE, acciones consideradas represalias por la decisión de la UE respecto a los vehículos eléctricos.

¿Qué empresas son las más afectadas?

La ⁠empresa de la UE afectada con la menor tasa, del 21.8%, fue la italiana Sterilgarda Alimenti SpA, mientras que FrieslandCampina Belgium N.V. y FrieslandCampina Nederland B.V. pagarán el impuesto más alto, del 42.7%, según el Ministerio de Comercio chino.

Las demás empresas de la UE que no participaron en la investigación antisubsidios china también tendrían que hacer frente a la tasa más alta.

Una decena de empresas francesas pagarán un 28.7%, mientras que otras 50 de otros países, entre ellos Italia, Francia y Alemania, se verán afectadas por un 28.6%, según el comunicado del ministerio chino.

La Unión Europea fue el segundo mayor proveedor de productos lácteos de China, solo por detrás de Nueva Zelanda, según datos de aduanas chinos.

En concreto, China fue el segundo destino más importante de leche desnatada en polvo y el cuarto tanto de mantequilla como de leche entera en polvo, según datos de la UE de 2023.

El Ministerio de Comercio de China afirmó este lunes que las conclusiones preliminares muestran una relación entre las subvenciones de la UE y el "perjuicio sustancial" sufrido por la industria láctea nacional.

El portavoz de la Comisión Europea, Olof Gill, declaró sin embargo que el análisis del ejecutivo europeo "es que esta investigación se basa en alegaciones discutibles y pruebas insuficientes, y que, por lo tanto, las medidas son injustificadas e infundadas".

El anuncio de las autoridades chinas se produce después de que Pekín impusiera la semana pasada "aranceles antidumping" a las importaciones de carne de cerdo de la Unión Europea durante cinco años.

Esos aranceles entraron en vigor el 17 de diciembre y oscilan entre el 4.9% y el 19.8%, una reducción con respecto a los gravámenes temporales del 15.6% al 62.4% que estaban en vigor desde septiembre.

China ha aplicado prudencia y moderación al recurrir a, dijo un responsable del departamento de medidas comerciales correctivas del ministerio en otro comunicado.

Pekín no ha ⁠iniciado nuevas investigaciones comerciales correctivas contra la UE este año y solo ha emitido resoluciones finales sobre tres casos "anti-dumping" que afectan al "brandy", al formaldehído copolimerizado y a la ⁠carne de cerdo, dijo.

"La postura de China contra el abuso de las medidas comerciales correctivas no ha cambiado, y estamos dispuesto a colaborar con la UE a través del diálogo y las consultas para abordar adecuadamente las fricciones comerciales y salvaguardar conjuntamente la cooperación económica y comercial general entre China y la UE", dijo el responsable.

El "dumping" es una práctica comercial consistente en vender un producto por debajo de su precio normal o incluso por debajo de su coste de producción para obtener ventajas competitivas.