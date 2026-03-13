Musk propone rediseñar marca de verificación de X para evitar sanción en la UE

La Comisión Europea examina en detalle la propuesta de cambios en el diseño de la marca azul de verificación de la red social X que la compañía de Elon Musk propuso para evitar la multa de 120 millones de euros que le impuso en diciembre Bruselas por el "diseño engañoso" de un sello que los usuarios entienden como señal de autenticidad.

"Puedo confirmar que X ha presentado remedios en relación a la marca azul. La Comisión va ahora a analizar cuidadosamente los cambios propuestos", indicó en una rueda de prensa el portavoz comunitario de Soberanía Tecnológica, Thomas Regnier, quien aseguró que no dará más detalles porque la propuesta acaba de llegar a Bruselas.

El caso se remonta a 2023, cuando el Ejecutivo comunitario inició la investigación formal al considerar que el 'tick' azul daba una falta sensación de autenticidad a los usuarios de la plataforma, pesar de que su acceso es discrecional, por violaba las obligaciones de la Ley europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés).

En diciembre de 2025, los servicios comunitarios concluyeron que X en efecto violó la DSA y le impuso una multa de 120 millones de euros, que la compañía de Musk tiene de plazo para pagar hasta el próximo lunes, 16 de marzo.

Con todo, Regnier señaló que "nadie gana con el pago de multas o sanciones periódicas" y puesto en valor que la plataforma estadounidense se haya "tomado en serio" sus obligaciones con la legislación comunitaria tras meses de "contactos constructivos" con Bruselas.

"Nos ha presentado propuestas de solución", insistió el portavoz, para después sostener que "nunca ha sido el objetivo" de la Comisión recaudar multas porque no "beneficia" ni a la institución ni a la compañía, sino que buscan cambios que garanticen el respeto de las normas y la protección de los usuarios europeos.

"Evaluaremos ahora con atención la sustancia de lo que acabamos de recibir y, en base a ello, hablaremos con la compañía y comprobaremos con ellos si es suficiente o no", comunicó Regnier.

Sin querer avanzar en si esta propuesta es suficiente para que Bruselas ponga en pausa los tiempos para el cobro de la multa, el portavoz sí ha puesto en valor el "diálogo constructivo" que han tenido las partes desde diciembre y destacado que el objetivo ha sido siempre resolver los problemas, por lo que "si no son suficientes (los cambios), se puede esperar que la Comisión emprenda un diálogo constructivo con X".